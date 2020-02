Coletta tocca il pancione di Eleonora Daniele prima di andare via da Storie Italiane dopo il suo messaggio (Foto)

Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta non voleva mancare a Storie Italiane per complimentarsi anche con Eleonora Daniele (foto), il suo 30% di share nella settimana sanremese ha contribuito al successo del festival e poi quel gesto al pancione della conduttrice e il messaggio per tutti. Bellissime parole anche per la Daniele e per tutta la squadra Rai ma prima di andare via Stefano Coletta non ha perso l’occasione di toccare il pancione della conduttrice che felice ha confidato che non vede l’ora di presentargli la sua Carlotta. Un gesto affettuoso che porta fortuna e che conferma quanto il nuovo direttore Rai tenga all’unione di tutti nella sua azienda. “Sei arrivata quasi al 30% e davvero tutta Rai 1 si è messa in gioco per fare in modo che fosse una settimana di prodotto bello e rappresentativo della nostra Rai”. Ringrazia tutti coloro che con passione hanno contributo alla buona riuscita di Sanremo, dalla parte tecnica alla parte grafica, l’orchestra. Coletta prende spunto anche dalla reunion dei Ricchi e Poveri per portare il suo messaggio.

STEFANO COLETTA A STORIE ITALIANE IL SUO MESSAGGIO

“E’ stato un momento straordinario, il quadro che condensa lo spirito di questo festival, il pretesto di ricordare questi 70 anni della kermesse che raggiunge tutto il mondo. Il messaggio è che nella vita ci si può ritrovare, si può perdonare, nulla è per sempre. Il Paese sente che bisogna ritrovare un momento di riunione, di confronto”. Non è l’unico messaggio di Coletta, parla anche di Franco Gatti, del lutto che ha subito e di quando sia stato difficile per lui stare su quel palco ma al tempo stesso quello è stato un aiuto per lui, un balsamo al suo grande dolore.





“Il messaggio importante per cui sono qui, ci tenevo a essere anche da te, io sono solo un veicolo dell’azienda Rai, sono arrivato da un mese e ho cercato di dare il massimo per armonizzare e voglio solo ricordare che quando la Rai mette insieme la sinergia di tutti i comparti, tutte le professionalità, non ce n’è per nessuno”.





