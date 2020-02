La promessa di Barbara d’Urso ai Pinguini Tattici Nucleari: “Riccardo se vieni da me a incontrare Tonon, ti bacio”

Grandi risate nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi 11 febbraio 2020. Ospiti di Barbara d’Urso i simpaticissimi Pinguini Tattici Nucleari direttamente da Bergamo, in uno dei bar dove hanno suonato quando ancora non erano famosissimi. I ragazzi hanno raccontato le emozioni provate in questa esperienza sanremese ma si sono anche divertiti molto con Ilaria dalla Palle che prima di incontrare la band, ha fatto visita, questa mattina, a Riccardo, proprio a casa sua. Un incontro esilarante durante il quale il cantante ha mostrato quello che fa quando è a casa, quello che ha nell’armadio e anche quello che non ha nel frigorifero! Poi dopo aver dedicato anche Dolce amaro a Barbara d’Urso, c’è stato uno scambio di promesse reciproche.

Come saprete da qualche giorno si scherza sul fatto che Riccardo somigli moltissimo a Raffaello Tonon, lo si è detto anche nella puntata di Pomeriggio Cinque di ieri. Barbara d’Urso quindi ha fatto una richiesta ben precisa a Riccardo ma prima, è stato il cantante a chiedere alla conduttrice un’altra cosa.

BARBARA D’URSO SHOW CON I PINGUINI TATTICI NUCLEARI A POMERIGGIO 5

Riccardo ha chiesto a Barbara d’Urso se le facesse piacere andare a casa sua per una cenetta. Cucinerebbe lui, anche se non sa preparare molti piatti, per lei lo farebbe. La conduttrice tra le risate ha scherzato e ha accettato questo invito ma a sua volta ne ha fatto anche un altro. “Volevo chiederti una cosa, a tutti voi in realtà, potete incontrare da me nel pomeriggio o anche la sera, per incontrare Raffaello Tonon? Riccardo se vieni ti do un bacio sulle labbra, un bacio a stampo” ha detto Barbara.

Riccardo ha scherzato: “Potremmo essere la stessa persona, ci avete mai visti insieme?”.

Non ci resta che aspettare questo incontro tra Raffaello e Riccardo che si è anche candidato per fare una sit com insieme al conduttore…Ne vedremo delle belle.