Da Mattino 5 le parole di Tiberio il ragazzo che Clizia Incorvaia stava frequentando

Chi segue il Grande Fratello VIP 4 sa bene che Clizia Incorvaia è entrata nella casa da single ma qualche settimana dopo l’inizio della sua avventura ha raccontato alle amiche che prima di entrare stava frequentando una persona. Una amicizia appena nata, tanto che entrambi prima che lei entrasse in casa avevano detto che si sarebbero presi del tempo per capire che cosa avrebbero voluto fare. Clizia ha spiegato che lei si ritiene single e immagina che anche il ragazzo con cui stava uscendo lo faccia. E proprio oggi da Mattino 5 arrivano le dichiarazioni di questa persona.

Nella puntata di Mattino 5 del 12 febbraio 2020, Federica Panicucci legge proprio le dichiarazioni di questo ragazzo che commenta quanto accaduto, dopo il bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che ormai, possono essere definiti una coppia.

A MATTINO 5 IL COMMENTO DEL RAGAZZO CHE CLIZIA FREQUENTAVA PRIMA DEL GF VIP 4

Ed ecco quali sono state le parole di Tiberio, il ragazzo che la Incorvaia stava frequentando.

“Non abbiamo mai parlato di fidanzamento e crede che neanche lei l’abbia mai fatto nella casa. Abbiamo iniziato a uscire insieme solo un mese prima che lei entrasse nel gioco, quindi la nostra frequentazione è stata poi subito interrotta dalla sua partecipazione al Grande Fratello. Ci siamo lasciati in una situazione di stallo non possiamo dire di essere fidanzati o impegnati”.

E probabilmente dopo quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP nelle ultime ore, le cose sono cambiate nuovamente…

Clizia aveva parlato anche con Paolo di questo ragazzo, spiegando che in qualche modo, pur non essendo fidanzata, si sentiva comunque legata o forse frenata da tutto questo per paura anche di essere magari giudicata. Paolo aveva compreso le sue ragioni e a quanto pare poi il cuore ha suggerito loro il da farsi!