Cristian Bertol in lacrime a La prova del cuoco, il regalo del fratello gemello per il compleanno (Foto)

Per una volta anche Cristian Bertol si è emozionato a La prova del cuoco, oggi fino alle lacrime e non per gli auguri di buon compleanno ma per l’arrivo in cucina di suo fratello Renzo (foto). E’ lo chef de La prova del cuoco che prende sempre un po’ in giro tutti, appare un po’ cinico ma la realtà è che è sempre molto concentrato sul suo lavoro. C’è un regalo per lui e lo consegnano Elisa Isoardi e Luisanna Messeri; scarta e trova delle bocce ma sono consumate, non capisce il regalo ma alla fine comprende e si emoziona. Sono le bocce con cui da bambino giocava con suo fratello. Entra Renzo e Cristian già piange. Da quanto tempo non si vedono i due fratelli? Dalla sera prima e questa mattina presto Renzo l’ha messaggiato per chiedergli come andasse il viaggio? Lavorano insieme ma l’emozione per la sorpresa arriva lo stesso, forte. Uno accanto all’altro i Bertol davvero non si distinguono. Sono legatissimi e si vede ma Renzo aggiunge qualcosa sul loro legame speciale.

A LA PROVA DEL CUOCO LA SORPRESA PER IL COMPLEANNO DI BERTOL

Non sono abituati a scambiarsi regali per il loro compleanno o per altre occasioni, la sorpresa quindi è reale. Renzo confida che non sono fratelli ma molto di più, per i gemelli è un legame ben più forte.









Ancora emozioni nelle cucine de La prova del cuoco, in questa edizione non solo ricette ma anche altro. E’ un programma per la famiglia, sottolinea Claudio Lippi durante un’altra ricetta, perché oggi è anche il compleanno di Marino, per lui la sua nonna, lì con lui a La prova del cuoco. “Sei la numero uno nonna” ripete il cuoco mentre l’abbraccia. Ma c’è anche il cugino Francesco, una vera festa oggi in cucina.