Luca Ward, il figlio che ha perso e il distacco dal fratello Andrea: a Vieni da me le risposte dell’attore (Foto)

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me oggi Luca Ward che ha accettato di rispondere alle domande al buio (foto). E’ evidente che non tutti gli ospiti del programma di Rai 1 accettino un’intervista con domande che magari non conoscono in anticipo o che possono imbarazzare. In realtà è l’attore e doppiatore che ha messo un po’ in difficoltà la conduttrice con le sue battutine ma quando è arrivato il momento di parlare di argomenti seri tutto è cambiato. Luca Ward e Giada Desideri hanno perso un figlio, il terzo bambino che non è mai nato. Momenti di emozione anche quando ha confessato che se ha fatto soffrire qualcuno nella sua vita sono di certo suo fratello e sua figlia, la primogenita nata dal suo primo matrimonio. La vita non è sempre meravigliosa e nonostante la grande storia d’amore tra Luca e Giada e i due figli bellissimi, quando stavano per allargare la loro famiglia poi è accaduto il peggio. Giada ha perso il bambino dopo poche settimane, un dolore che risale a più di tre anni fa. L’intervista prosegue e Ward ammette di avere fatto soffrire qualcuno in famiglia, anche se non avrebbe mai voluto.

IL RAPPORTO DIFFICILE TRA LUCA WARD E IL FRTELLO ANDREA MA ANCHE CON LA FIGLIA

Quando si è separato dalla prima moglie la loro figlia non l’ha presa bene e per 5 anni lui l’ha inseguita accettando tutti i suoi rifiuti. E’ stato difficile anche quando con Giada le ha detto che stavano aspettando un bambino ma poi con il tempo e con l’amore tutto si è sistemato.









Per dieci anni non ha frequentato suo fratello Andrea, non l’ha invitato al suo matrimonio. Oggi sa che è stato tutto tempo che hanno perso ma anche in quegli anni sapeva che c’erano sempre l’uno per l’altro, il legame non si era mai spezzato del tutto.