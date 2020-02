Gemma Galgani è Eva Kant ghiaccio bollente con tutina nera di latex a Uomini e Donne

Tutti pazzi per Gamma Galgani nel corso della sfilata di Uomini e Donne del 14 febbraio 2020. Se ieri la Galgani non aveva convinto scegliendo di mostrarsi con un abitino troppo provocante, che le aveva comunque permesso di classificarsi nei primi posti della classifica, questa volta gli uomini di Uomini e Donne, incluso Gianni Sperti, hanno dimostrato di apprezzare moltissimo il grande impegno che la dama ci ha messo. Gemma infatti non ha solo scelto un look che ha conquistato i cavalieri del trono over ma ha anche preparato tutta una scenetta che è stata così apprezzata tanto da farle avere tutti nove e dieci. Voti altissimi, incluso un 10 da parte di Gianni Sperti che ha messo da parte le antipatie e ha scelto di premiare Gemma.

Oggi la dama torinese, per la sfilata del tema ghiaccio bollente ha deciso di interpretare Eva Kant. Si rivede molto nella compagnia di Diabolik, ha anche gli occhi verde smeraldo proprio come i suoi.

UOMINI E DONNE SFILATA 14 FEBBRAIO 2020: VINCE GEMMA GALGANI

Gemma è scesa in passerella con una tutina di latex molto attillata che ha messo in evidenza le sue forme perfette, come ha sottolineato anche Gianni Sperti che ha apprezzato moltissimo la sfilata della dama torinese. E alla fine Gemma ha vinto e felicissima si è presa il primo posto, pare sia stata la prima volta in questa stagione di Uomini e Donne e ne è stata davvero felicissima.

Chi invece non ha apprezzato la sfilata di Gemma è stata sicuramente Tina che però oggi ha preferito parlare di meno della dama. “Devi brillare di luce tua non di riflesso a me” ha detto Tina che ha quindi votato in modo negativo la sfilata fatta da Gemma ma il suo voto, anche in questa occasione non conta! Gemma si porta la vittoria a casa!