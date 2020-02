Barbara de Santi lascia il trono over dopo la discussione con Gianni? Il pubblico di Uomini e Donne tifa per lei

Barbara de Santi in lacrime nello studio di Uomini e Donne sarà l’ultima immagine che vedremo della dama del trono over? Dopo la puntata di Uomini e Donne in onda oggi 18 febbraio 2020 e la litigata con Gianni Sperti, la dama, tornerà o non tornerà nello studio di Canale 5 per essere ancora tra i protagonisti del programma? Al momento non possiamo darvi nessun genere di anticipazione: infatti la puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda oggi, è l’ultima che è stata registrata nel fine settimana. Il trono over, che viene seguito ogni giorno da oltre 3 milioni di spettatori, va in onda quasi in tempo reale a differenza di quanto succede con il trono classico che, complici gli ascolti davvero bassi bassi, viene piazzato qua e là quando è possibile ( e al momento siamo un mese di differenza tra messa in onda e registrazioni).

Detto questo, tornando al trono over, ci chiediamo: quale sarà la decisione di Barbara? La de Santi al momento sui social non ha dato nessuna comunicazione ma immaginiamo che, visto anche il grande affetto del pubblico in queste ore, alla fine la maestra potrà ritornare realmente nel programma.

BARBARA DE SANTI PRONTA A LASCIARE UOMINI E DONNE DOPO LA LITE CON GIANNI?

Dalla parte di Barbara, quasi tutti i telespettatori, almeno quelli che hanno commentato la puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Il pubblico di Canale 5 sottolinea ormai da tempo come in quello studio vengano usati due pesi e due misure in base ai protagonisti delle vicende. E’ anche vero che Barbara spesso, a differenza di altri, pubblicamente si sbilancia troppo tirando in ballo la vita privata delle persone che sono solo chiamate a commentare quello che avviene nel programma. Ma è anche vero che Gianni in diverse occasioni ha fatto delle insinuazioni sulla dama, il problema è che lui è pagato per fare proprio questo e Barbara lo dovrebbe sapere bene.

Vero è, che come ha fatto notare oggi Barbara, non passando inosservata, lei non è Gemma Galgani che pur di stare in quel programma incollata con la colla alla sedia rossa, arriverà a farsene dire di ogni. La Galgani se ne dovrà fare una ragione: sarà anche la regina del trono over ma di rospi belli grossi, ne ha dovuti ingoiare e anche tanti, inutile che poi si offenda nel sentir dire certe cose.

Non ci resta che aspettare la prossima registrazione del trono over per capire se Barbara avrà deciso di accettare la corte di Michele e restare nel programma o continuare fuori la conoscenza, vedremo!