Benedetta Parodi torna ai fornelli ma su La7: Chiama Benedetta è un “ritorno a casa”

Chi si sintonizza di tanto in tanto su La7d il canale al femminile di La7 sa bene che Benedetta Parodi è un volto che illumina la rete, anche se da anni ormai, la vediamo in cucina su Real Time. Le repliche de I menù di Benedetta continuano ad andare in onda e a quanto pare, La7 vuole puntare di nuovo sulla Parodi. Come? E’ in arrivo un nuovo programma condotto da Benedetta Parodi che andrà in onda proprio su La7 e vedrà probabilmente il ritorno della conduttrice ai fornelli ( ormai su Real Time manca da tempo dopo gli esperimenti di Molto Bene, La cuoca bendata e Pronto e Postato).

Ma di cosa si tratta e che cosa vedremo in tv con Chiama Benedetta, il nuovo programma della conduttrice cuoca tanto amata? Quello della Parodi potrebbe essere realmente una sorta di “ritorno a casa” su una rete che le aveva dato ampio spazio. Ricorderete che le prime puntate de I menù di Benedetta duravano quasi un’ora.

A giudicare dal casting che la rete sta facendo per il nuovo programma di Benedetta Parodi, la sensazione è che in questo caso la conduttrice diventerà una sorta di “insegnante” per chi vuole imparare a cavarsela ai fornelli con delle ricette nel suo stile: semplici, veloci ma buonissime.

CHIAMA BENEDETTA E’ IL NUOVO PROGRAMMA DELLA PARODI CHE TORNA SU LA 7

“Non sai cucinare? Chiama Benedetta!” è il claim che accompagna i casting di questo nuovo programma immaginiamo quindi che Benedetta, come succedeva in altri programmi, si metterà ai fornelli magari entrando questa volta in casa degli altri o chissà, ancora ospitando in casa sua. La vera novità sarebbe certamente quella di vedere la Parodi in giro per l’Italia a muoversi anche nelle cucine che non le sono familiari.

Il nuovo programma di Benedetta dovrebbe inoltre puntare sulla risata e sui probabili disastri che i protagonisti potrebbero combinare. Un mix quindi di esempi da seguire e di cose da non fare, della serie “dont’ try this at home…“.

Che volesse tornare a mettere il grembiule e sporcarsi le mani, Benedetta Parodi lo aveva già dichiarato mesi fa. Bisognerà vedere se questo impegno su La7 significherà anche un addio a Real Time e quindi alla conduzione di Bake Off. Vedremo… Come sempre facciamo vi terremo aggiornati in merito alle prossime mosse di Benedetta!