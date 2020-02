Francesco Montanari a Vieni da me, il matrimonio con Andrea Delogu e il flash mob T’appartengo (Foto)

Francesco Montanari è sposto con Andrea Delogu, una coppia di certo bellissima, due persone molto diverse tra loro e l’attore l’ha confermato oggi a Vieni da me, anche quando Caterina Balivo ha mostrato le immagini del loro matrimonio (foto e video). Lui si definisce l’introspettivo della coppia e il giorno delle nozze Andrea conoscendolo bene, dopo un suo dolce discorso prima del sì, ha pensato bene di organizzare qualcosa di più divertente, che non rendesse pesante il momento: un flash mob con le sue amiche. Tutti pronti in attesa dello scambio delle promesse, commoventi le parole di Francesco Montanari e poi la sposa che intona T’appartengo, la nota canzone di Ambra Angiolini. Un momento molto carino e divertente soprattutto quando tutte le donne presenti hanno intimato quel “giura” intimando allo sposo la fedeltà eterna.

FRANCESCO MONTANARI A VIENI DA ME ARRIVA LA TELEFONATA DI ANDREA DELOGU

Anche lei da Radio 2 lo stava seguendo con gli schermi tutti su Rai 1 e Vieni da me. Non ha dubbi la Delogu, è molto gelosa di suo marito, scherza ma forse non troppo quando commenta che a ogni bacio del marito a una delle sue colleghe sul set dà le testate al muro. ­­Poi però aggiunge che Francesco prima di andare in trasmissione per l’intervista le ha confidato che dopo di lei Caterina Balivo è una delle donne più belle.











Si sono conosciuti in un locale di Roma, grazie a un amico comune. Niente colpo di fulmine per la conduttrice mentre per l’affascinante attore è stato amore a prima vista. Hanno ballato insieme tutta la sera poi le ha sottratto il cellulare per avere il suo numero e quando l’ha chiamata ha dovuto corteggiarla a lungo prima del suo sì. Stasera potremo seguire Francesco Montanari nella seconda stagione de Il Cacciatore, tratto dal libro di Alfonso Sabella.