Colpaccio di Barbara d’Urso per Live: arriva Can Yaman

Barbara d’Urso ha annunciato una grande sorpresa per il pubblico di Live-Non è la d’Urso per la puntata del 23 febbraio 2020. Un super ospite per la prossima puntata del programma di Barbara d’Urso annunciato nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi. Dopo il grande successo avuto dall’attore al suo arrivo in Italia a C’è posta per te, Can Yaman sta per sbarcare di nuovo nel nostro paese! Lo vedremo proprio a Live-Non è la d’Urso nella prossima puntata. Ma non è questa la sola sorpresa. La conduttrice infatti ha rivelato che per tutte le fans ci potrebbe essere un regalo speciale! Can Yaman infatti ha accettato di incontrare le ragazze e anche i ragazzi che scriveranno a Barbara per chiedere di avere un incontro con lui!

E se già Can aveva scatenato gli ormoni nello studio di C’è posta per te, senza aver modo di toccare le sue fans, cosa succederà invece adesso che ci sarà persino modo di un abbraccio?

CAN YAMAN ARRIVA A LIVE-NON E’ LA D’URSO: L’ANNUNCIO A POMERIGGIO 5

Cosa fare per incontrare quindi Can Yaman a Live?

L’annuncio sui social:

Domenica a @LiveNoneladUrso

il sex symbol delle soap Can Yaman!!! Amiche e amici volete incontrarlo? Scrivete a [email protected] o al nostro numero 342.99.66.619 perchè 100 di voi verranno selezionati e potranno abbracciarlo!



La d’urso felicissima per questo colpaccio si è anche chiesta se ci sarà spazio sul suo divanetto per i muscoli di Can. Oltre a incontrare le fans e i fans che scriveranno per vederlo, l’attore turco avrà modo di scambiare due chiacchiere con la conduttrice per una d’Urso intervista. “Ma secondo voi Can alto e con tutti quei muscoli, ci entrerà con me sul divanetto di Live non è la d’urso?” ha detto la conduttrice invitando poi tutte le persone che vogliono vederlo a scrivere. Ben 100 persone avranno modo di incontrare il loro beniamino!