Lorella Cuccarini in lacrime a La vita in diretta per dire addio ad Anna la donna malata e truffata

Non è facile gestire la cronaca, le notizie che arrivano in tempo reale e che non possono essere filtrate. Bisogna saperlo fare con umanità e con una sensibilità che non è da tutti. E oggi Lorella Cuccarini nella puntata de La vita in diretta del 20 febbraio 2020, ha dimostrato il suo lato più bello. Quello di una donna commossa da una storia che l’ha segnata e che ha lasciato il segno. Dire addio a qualcuno non è facile, se poi si deve dare la notizia, dopo aver raccontato la storia, facendosi portavoce di una disperata richiesta di aiuto, è ancora più difficile. Oggi Lorella ha dovuto dire addio ad Anna. Proprio ieri nel programma di Rai 1 la donna aveva raccontato la sua storia: combatte contro la malattia, con la consapevolezza che ha pochi giorni da vivere ma anche con la voglia di denunciare la truffa che aveva subito. Anna purtroppo non ce l’ha fatta e oggi Lorella ha dovuto salutarla in diretta, tra le lacrime che non ha potuto trattenere.

Anna era affetta da neoplasia mammaria secondaria.

IL DOLORE DI LORELLA CUCCARINI PER L’ADDIO AD ANNA

“Pochi istanti fa è arrivata una notizia che fa male” ha detto Lorella in lacrime scusandosi perchè non ha saputo trattenerle. Ha raccontato la storia di Anna e ha dovuto dire a tutti che non ce l’ha fatta. “Proprio ieri lei ha lanciato il suo grido di aiuto qui da La vita in diretta” ha detto la conduttrice del programma di Rai 1.

“Mandiamo un abbraccio a tutti i famigliari e ci prendiamo l’impegno che tutti i risparmi di una vita di questa donna possano tornare alla sua famiglia come voleva Anna ” ha continuato la conduttrice de La vita in diretta.

La signora era finita nella rete di Alessandro Proto, che ha truffato anche lei raccontandole una storia strappa lacrime: “A lui interessano solo i soldi: è bravo, capisce qual è il punto di difficoltà. Nel mio caso si è finto un padre distrutto con una bambina morta di cancro, rincarando la dose aggiungendo anche il fratello, che subisce un trauma tremendo..” aveva raccontato la donna parlando della truffa subita.

Anna, la donna gravemente malata che ieri ai nostri microfoni ha denunciato di essere strata truffata, si è spenta pochi minuti fa ❤️ #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/Q5yIynQHEm — La Vita in diretta (@vitaindiretta) February 20, 2020

La paura di Anna era quella di morire senza poter recuperare i soldi che aveva dato a quest’uomo e per questo aveva voluto lanciare un disperato appello dal programma di Rai 1.