Imbarazzo per Caterina Balivo che festeggia i 40 anni a Vieni da me (Foto)

Il traguardo dei 40 anni fa paura un po’ a tutti ma a Caterina Balivo oggi facevano forse più paura le sorprese che sapeva avevano preparato per lei (foto). Una bella torta finta per il suo compleanno, tubino nero e l’arrivo di Franco Miseria ha svelato un po’ del passato della conduttrice. Il coreografo è nato lo stesso giorno di Caterina Balivo, per lui una bella torta col 71 e per la festeggiata le immagini di vecchie trasmissioni, con lei giovanissima in versione showgirl. Era lui il coreografo e in un solo giorno di prove per sostituire Antonella Mosetti che passava in prime time arrivò proprio la padrona di casa di Vieni da me pronta con prese, abitini e ogni balletto necessario. Chiude gli occhi Caterina, per lei è così imbarazzante rivedersi ma Franco Miseria sottolinea che le grandi del mondo dello spettacolo spesso sono nate così, per caso. Una battuta dietro l’altra la sorpresa si conclude e la Balivo tira un sospiro di sollievo, la puntata però non è finita.

PER CATERINA BALIVO IL REGALO PIU’ BELLO DAGLI AUOTRI DI VIENI DA ME

Se per tutta la durata della scorsa edizione la conduttrice ha fatto ballare a tutti Baby Shark, in questa è il brano Pasolini il vero tormentone e ospiti a sorpresa oggi ci sono i Selton. E’ il gruppo preferito da suo figlio Guido Alberto e di conseguenza anche lei li adora.

Questa sì che è una bella sorpresa e commenta ringraziando che è il più bel regalo che potesse ricevere in trasmissione. Nonostante tutto non si fa trovare impreparata e intervista velocemente i Selton, sa molto di loro e alla fine si scatena cantando e ballando Pasolini. (Ospite a Vieni da me oggi Jasmine Carrisi)

La puntata finisce e lei si tranquillizza del tutto. La festa con il gruppo di lavoro c’è già stata ieri sera. Hanno ballato e cantato tutti insieme per ore. C’erano davvero tutti al suo party di compleanno dei magici 40 anni.