Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro a Domenica Live, l’errore di lasciarsi (Foto)

Ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live oggi Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro (foto). Sguardo magnetico e sorriso che incanta lei, Massimo Ciavarro idolo dei fotoromanzi, sono passati tanti anni ma è stata una favola per tutti e ovviamente anche per loro. La Giorgi era ancora sposata con il padre del suo primo figlio ma poi si sono ritrovati e innamorati, dopo le nozze è nato Paolo nel 1991. Un amore meraviglioso durato 12 anni, lontano dai riflettori, vivevano in campagna ma poi quell’amore finisce e loro però restano uniti per crescere Paolo. Sono rimasti amici, sono legatissimi ma oggi Eleonora Giorgi racconta ciò che non sapevamo. A Domenica Live ha confessato che dopo 12 anni non ce la faceva più a vivere con lui, con il suo carattere così ombroso, è stata lei a lasciarlo ma a 3 anni dalla separazione lo ha supplicato di tornare insieme e lui ha sempre detto di no. E’ stata una separazione molto dolorosa per Massimo Ciavarro, aveva perso non solo l’amore perché la verità è che aveva paura di perdere anche il legame con suo figlio Paolo.

ELEONORA GIORGI RIVELA LA SUA TEORIA SULL’AMORE

“Ho elaborato una teoria, la verità, a meno di cose gravissime, è che non ci si deve lasciare perché tanto quello dopo è peggio e poi loro sono i padri e quindi è meglio tare insieme”. Si è quindi pentita di avere lasciato Ciavarro quando Paolo aveva meno di 4 anni, si intuisce che oggi non lo farebbe più.

Paolo non capiva bene, era troppo piccolo per capire ma alla fine per Ciavarro è andata bene così, racconta che non sapeva cucinare niente e per il figlio ha imparato a cucinare. Hanno iniziato di comune accordo a stare con il figlio una settimana ciascuno. Eleonora conserva ancora i diari dove scriveva la sua paura che il piccolo stava sempre con il padre, ma era giusto così. Hanno creato un rapporto stupendo, lo conferma anche Paolo dalla casa del GF Vip anche se dalle sue parole si intuisce altra sofferenza e il desiderio di costruire una famiglia solida.