Riccardo Guarnieri e Ida Platano tornano a Uomini e Donne dopo le foto cancellate e le lacrime della dama

E’ stata registrata oggi una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Domani probabilmente il trono over andrà in onda e vedremo proprio quello che è successo in questa puntata registrata oggi a Roma. Con grande felicità di chi segue con passione le vicende di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i due sono stati protagonisti della puntata di oggi del programma di Canale 5 per spiegare quello che succede tra di loro. Da una decina di giorni si parla infatti di una crisi tra i due. Era stata proprio Ida, con le sue lacrime delle passata settimana, a far capire al pubblico di U&D che tra lei e Riccardo le cose non stavano andando bene anche se non ne aveva voluto parlare dopo la sfilata alla quale aveva partecipato. Poi, qualche ora dopo, i fans più attenti avevano visto che Riccardo aveva cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto in compagnia della dama e quindi avevano ipotizzato che la storia era nuovamente finita…Nel frattempo sembrava esser sparito dalla mano di Ida, anche l’anello di fidanzamento che la Platano aveva indossato dopo la proposta di matrimonio del cavaliere…

Come stanno le cose? Lo raccontano direttamente Ida e Riccardo in questa nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni arrivano dalle talpe del Vicolo delle news.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: COME VANNO LE COSE TRA IDA E RICCARDO?

Ida e Riccardo sono tornati in studio e hanno raccontato di aver dovuto superare un altro periodo molto complicato. Per giorni hanno pensato che non sarebbero tornati insieme. Pare che ci sia stata una cosa che Ida ha detto nei confronti di Riccardo che lo ha molto offeso. Adesso però hanno fatto pace e hanno anche fatto un patto per andare avanti. Quello che si sono detti e quello che è successo pare non sia stato raccontato.

La notizia dunque è che Ida e Riccardo stanno insieme!

Questa puntata del trono over potrebbe andare in onda domani per iniziare alla grande una nuova settimana!