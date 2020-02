Paola Iezzi a Vieni da me, c’è qualche ritocchino dietro la sua trasformazione? (Foto)

Promessa mantenuta: Paola Iezzi è arrivata a Vieni da me dopo la richiesta di Caterina Balivo quando la cantante era impegnata a Sanremo per il festival (foto). Siamo sinceri però, ci abbiamo messo qualche secondo per collegare il volto al nome, ma chissà se solo perché il tempo passa e trasforma tutti o perché Chiara Iezzi ha ceduto a qualche ritocchino. Il viso meno magro, le labbra più carnose, un taglio di capelli diverso e il tailleur che ci fa dimenticare i suoi vecchi look. E’ lei, l’indimenticabile Paola Iezzi del duo Paola e Chiara, che parla volentieri anche di sua sorella dopo un lungo periodo in cui i loro nomi non sono più stati accostati. Nel salotto di Caterina Balivo i tormentoni estivi e la canzone del loro primo festival di Sanremo, quindi da Amici come prima a Vamos a Bailar e tante altre.

PAOLA E CHIARA IEZZI ERANO LE CORISTE DEGLI 883

Non lo sa forse nessuno e Paola rivela che Claudio Cecchetto le scoprì in un locale di Milano, le scelse per aggiungerle a Max Pezzali. Quello era il locale di Enzo Jannacci e loro suonavano spesso lì. Lei continua a cantare, sua sorella invece ha scelto la passione per la recitazione. Non hanno mai parlato dei veri motivi per cui si sono divise ma oggi di certo il loro rapporto è di nuovo ottimo.

Hanno quindi fatto pace, sono di nuovo amiche e fanno lavori diversi: “Chiara vive tra Los Angeles e Milano. Non è facile, lei adesso è diventata mora ed è un casino sta roba dei capelli. Le auguro tutto il meglio per la sua carriera di attrice. Ci diamo dei consigli, continuamente” una gioia per i loro fan ma si ferma qui perché non sembra ci sia l’intenzione di ritornare a essere un duo.

