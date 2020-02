Belen e Stefano De Martino a C’è posta per te, ecco chi li ha invitati (Video)

Nessuna storia dolorosa a cui contribuire, con Stefano De Martino e Belen Rodriguez a C’è posta per te sabato prossimo 29 febbraio ci sarà da ridere perché a invitarli sono stati Pio e Amedeo (video). A convocare la coppia in studio il duo che desidera avere la possibilità di parlare per la prima volta con entrambi. Ricordate le puntate di Emigratis? Pio e Amedeo in due diversi momenti avevano incontrato sia Belen che Stefano ma all’epoca erano separati, lei stava con Andrea Iannone, lui era disteso sotto il sole di Formentera. Riuscirono a fare sborsare sia a Iannone che a De Martino un bel po’ di soldi. Questa volta agiranno sotto lo sguardo attento di Maria De Filippi ma sembra che la richiesta sarà sempre la stessa: soldi per qualche progetto.

C’E’ POSTA PER TE LE ANTICIPAZIONI CON OSPITI STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ

Si scopre tutto da un video pubblicato sulla pagina social del programma di Canale 5. Al people show di Maria De Filippi parteciperanno Pio e Amedeo con Gabriele Grieco, fratello di Amedeo che il pubblico conosce perché già ha partecipato a una puntata del programma. In quella occasione il duo voleva comprare una macchina per Gabriele neopatentato e chiamarono a C’è posta per te Mario Balotelli. La missione riuscì e chissà cosa o quanto chiederanno sabato prossimo ai De Martino.

TUTTI A CENA A CASA DI STEFANO E BELEN IN ATTESA DEL FESTIVAL DI SANREMO

Con Pio e Amedeo in prime time di sabato ci aspettiamo una pioggia di risate e ci chiediamo se uno dei due tirerà fuori il passato e il vecchio incontro per Emigratis quando la Rodriguez era la fidanzata di Iannone. Forse no, potrebbero rischiare di mandare a monte i loro progetti e gli acquisti. Appuntamento a sabato 29 febbraio su Canale 5 dopo Striscia la notizia.