Sandra Milo cade in diretta a Italia sì ma per fortuna non si fa nulla (VIDEO)

Piccolo incidente nella puntata di Italia sì in onda oggi 29 febbraio 2020. Nello studio di Italia sì, sul podio, nella puntata di questo pomeriggio abbiamo visto Sandra Milo. Non tutto però è andato al meglio. L’attrice infatti, dopo aver finito il suo intervento, scendendo dal gradino, è inciampata. Non abbiamo ben capito se sia stata colpa del vestito o semplicemente se la Milo non ha preso bene le misure. Purtroppo è caduta in modo davvero rovinoso, finendo praticamente a terra. Subito Marco Liorni le è andato incontro, cercando di sollevarla e chiedendo anche aiuto a un’altra persona, non sapendo se si fosse fatta maggiormente male. Per fortuna la Milo non ha perso il sorriso neppure dopo questa brutta caduta e ha subito rassicurato tutti. Liorni ha chiesto più volte come stesse ma la Milo ha ribadito che non è successo nulla, nonostante la caduta sia stata davvero importante. “Proprio come Cenerentola ho perso la mia scarpetta” ha detto Sandra Milo nello studio di Rai 1.

Come potrete immaginare, nel giro di pochi minuti il video ha fatto il giro del web, del resto le cadute, sono le più viste da sempre.

LA ROVINOSA CADUTA DI SANDRA MILO A ITALIA SI: ECCO IL VIDEO

A rassicurare tutto ci ha pensato anche Marco Liorni che ha twittato sui social, dicendo che l’attrice stava bene, che non c’era nulla di cui preoccuparsi.





“Ti fa male qualcosa?” ha chiesto Marco Liorni accompagnandola poi subito sul divano. L’attrice ha rassicurato tutti e lo spettacolo è continuato. Speriamo davvero che la caduta non abbia avuto conseguenze e mandiamo un grande abbraccio a Sandra!