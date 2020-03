Alba Parietti suocera a Domenica Live, con la nuora e il figlio fanno le presentazioni ufficiali (Foto)

Alba Parietti e Barbara D’Urso sono molto legate e non si poteva evitare la presentazione della nuora a Domenica Live, presentazioni ufficiali in tv per la fidanzata di Francesco Oppini (foto). Tutti conoscono la Parietti e tutti conoscono il suo unico e ovviamente adorato figlio: lei una mamma sempre presente, a volte anche troppo con le sue tantissime telefonate a Francesco durante il giorno, ma è così e adesso c’è anche Cristina, la bella e dolce nuora di Alba Parietti. Il racconto del loro primo incontro, dieci anni fa, ma non era il momento giusto per loro due, erano entrambi impegnati. Un anno fa invece, in un periodo un po’ più difficile per Oppini la decisione di chiederle di prendere un caffè insieme. Ormai erano single, dieci minuti per il caffè insieme ma finalmente si sono scambiati i numeri. Francesco a Domenica Live confida che Cristina l’ha preso per mano aiutandolo. Si parla del primo bacio e Barbara D’Urso sembra stuzzicare Alba Parietti chiedendo tutti i particolari del dove, come e quando.

ALBA PARIETTI E IL FIGLIO FRANCESCO A DOMENICA LIVE CON LA NUORA

“Una persona meravigliosa, vera e semplice” è il commento della fidanzata mentre Alba è felice di sentire sua nuora parlare così di suo figlio, prende la parola e racconta che quando è iniziata la loro storia d’amore suo figlio si era lasciato da poco dopo 7 anni d’amore. Entrambi hanno avuto rispetto per quell’amore finito da poco tempo. L’elogio della Parietti è che Cristina non ha avuto fretta di fare sapere al mondo intero che stavano insieme. Solo dopo 6 mesi hanno pubblicato il primo selfie insieme.

ALBA PARIETTI PAROLACCIA IN DIRETTA

E’ al settimo cielo Alba, sua nuora a differenza delle altre non scalpitava per andare in tv, non le interessa, è stato anche non semplice dirle di partecipare a Domenica Live. Forme di rispetto e di semplicità che una madre apprezza perché come ha commentato Barbara: “non hai idea di che cosa meravigliosa sia per una madre vedere che tuo figlio è stato scelto da una ragazza perbene che lo ama per quello che è”.