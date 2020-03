Wilma Goich e la moglie di Edoardo Vianello hanno fatto pace, la famiglia è riunita (Foto)

Grandi sorrisi per Wilma Goich ospite anche oggi a Storie Italiane ma questa volta nessun attacco alla nuova moglie di Edoardo Vianello né al cantante (foto). Pace fatta tra Wilma ed Elfrida e di conseguenza anche con Vianello; a questo punto attendiamo solo che l’ex coppia torni a cantare insieme sul palco. Il dispiacere della Goich era ormai chiaro a tutti e oggi il finale è stato da film. Nessuno si aspettava che avrebbero chiarito tutto così presto e invece a Storie Italiane l’ex signora Vianello chiede scusa alla nuova signora Vianello se ha detto qualcosa che possa essere stato frainteso. “Ci siamo incontrati casualmente in un posto pubblico, c’eravamo tutti, anche mia figlia, ci siamo chiariti e adesso siamo tutti contenti, io sono molto felice”. Eleonora Daniele curiosa continua chiedere chi abbia organizzato l’incontro perché non crede alla casualità.

I VIANELLA SONO PRONTI A TORNARE INSIEME?

E’ probabile che sia stata la figlia di Wilma ed Edoardo a organizzare ma Wilma non rivela dove si sono visti. “All’inizio eravamo un po’ seri” poi è finita che si sono abbracciati, quindi l’ammissione della Goich di avere in parte esagerato, era troppo arrabbiata.

Tutto è bene quel che finisce bene ma Paolo Mengoli punta il dito contro Edoardo Vianello che non si è mai presentato in trasmissione per dire la sua lasciando che le due donne facessero tutto da sole. Roberto Alessi invece elogia Vianello: ha fatto benissimo a non intromettersi prendendo le difese di una o dell’altra, sarebbe stato un vero disastro.

Il bel finale c’è stato, Eleonora Daniele ha già invitato I Vianella a cantare a Storie Italiane per il loro ritorno. Adesso sono tutti curiosi di rivederli insieme e magari osservare le reazioni di Elfrida. Lo spettacolo continua ma la famiglia è riunita.