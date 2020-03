L’Italia unita ce la farà: Porta a Porta speciale stasera su Rai 1 con i conduttori più amati

La Rai decide di mandare in onda una puntata speciale di Porta a Porta non solo per fare il punto sulla situazione a causa dell’emergenza coronavirus ma anche per cercare di portare il sorriso nelle case degli italiani in un momento davvero molto complicato. “L’Italia unita ce la farà” è questo il titolo della puntata speciale del programma di Bruno Vespa in onda stasera su Rai 1. Il 6 marzo 2020 come saprete, sarebbe dovuta andare in onda la terza puntata de La Corrida ma al momento, lo show è stato sospeso. La Corrida vive anche del pubblico in sala che applaude alle esibizioni oppure no, e un programma senza pubblico, nel caso dello show di Carlo Conti, non ha senso di esistere. Rai 1 quindi sceglie di mandare in onda uno speciale di Porta a Porta per informare, ma non solo.

Stando alle anticipazioni date da TVBLOG pare che nella puntata di Porta a Porta in onda questa sera, alcuni tra i volti più amati della rete, scenderanno in campo per essere di esempio e per infondere anche un po’ di sano ottimismo negli italiani.

SPECIALE PORTA A PORTA SULL’EMRGENZA CORONAVIRUS

In questi anni Bruno Vespa di speciali dedicati a emergenza ne ha condotti diversi: dal terrorismo ai terremoti, passando per le altre catastrofi che sono accadute. Mai però l’emergenza aveva travolto tutta l’Italia, dal turismo alla sanità passando per gli affetti. L’Italia, come gli, altri paesi europei ( e la Cina da dove tutto ha avuto inizio) affronta uno dei momenti più complicati forse degli ultimi 100 anni. Ma bisogna avere fiducia, sperare che gli scienziati capiscano il prima possibile quello che è giusto fare.

Carlo Conti, Mara Venier, Amadeus, Antonella Clerici, Flavio Insinna e Milly Carlucci sono i volti scelti da Rai 1 per questa puntata speciale. Milly Carlucci in particolare, avrà anche il compito di alleggerire lo show, spiegando come sarà la nuova edizione di Ballando con le stelle che nasce proprio in un momento complicato come questo.

Mara Venier domenica andrà in onda per la prima volta con la sua Domenica IN senza pubblico; Carlo Conti ha perso il suo show; Flavio Insinna potrebbe presto ritrovarsi senza concorrenti per la sua Eredità. Altri aspetti, di una emergenza, che non risparmia davvero nessuno.