Maria de Filippi nera con Armando: “Hai rotto le scatole”. Il cavaliere verso il “botolamento”

Sarà la volta buona? Perchè ce lo chiediamo da tempo, da mese…Armando è una di quelle persone che forse è servita al programma per fare chiacchiericcio, inciuci ma che poi ha iniziato a superare ogni limite dell’educazione, risultando spesso aggressivo e poco educato e rispettoso nei confronti delle donne, in particolare verso quelle con le quali usciva. E oggi nella puntata di Uomini e Donne caratterizzata dalla sfuriata di Maria, la De Filippi stessa ha fatto notare tutto quello che un uomo non dovrebbe mai fare. Risatine, frecciatine e quell’insensibilità nell’arrivare a colpire una donna, che è madre, che continua a piangere perchè suo figlio vedrà anche tutto questo, perchè è umiliata, forse anche senza motivo. Oggi Armando, che voleva anche passare da vittima, ha fatto passare Veronica come la donna che non solo ha una relazione fuori dal programma, ma che ha una relazione con un suo amico, forse persino impegnato. Non solo, vedendola piangere, non ha provato nulla di fronte a lei. Eppure era una donna che gli piaceva, una donna con la quale voleva avere una storia. Una donna che tra l’altro in lacrime continuava a ribadire che non c’era nulla di vero nelle sue parole.

LA SFURIATA DI MARIA DE FILIPPI A UOMINI E DONNE IL 6 MARZO 2020

“Hai rotto le scatole, te lo dico sinceramente” ha detto Maria rivolgendosi ad Armando che ha provato persino a controbattere di fronte alla conduttrice che gli rinfacciava tutto quello che ha fatto fino a oggi ( oltre al fatto che è il vero prezzemolino, che sa tutto di tutti, più della redazione).

sfuriata EPICA di Maria De Filippi contro l’insostenibile Armando. Finalmente! #uominiedonne pic.twitter.com/ByNPCxtquJ — Francesco Canino (@fraversion) March 6, 2020

Per fortuna in questa puntata abbiamo ascoltato anche le parole di Fabio, una persona che forse ha capito realmente quello che Veronica vuole. Vuole un uomo forse come lui, ma per il quale subito, a primo impatto, possa provare qualcosa. Vuole una favola per provare a dimenticare quello che è stato ma per una favola ci vuole un principe e anche una principessa con il cuore libero ( e non ci riferiamo a una relazione ma a una possibile paura di essere travolta da un nuovo grande amore).

La nostra unica speranza è che si possa fare una selezione. Perchè gli ascolti sono importanti, ma anche il rispetto e la dignità delle persone che in televisione si mettono in ballo. Sarà finalmente botolato come merita il caro Armando? Ci vorrebbe proprio un esempio esemplare per tutti gli altri simpaticoni. Vedremo…