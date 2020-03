Asia Argento a Vieni da me commossa per il regalo: un messaggio inaspettato del padre (Foto)

Ringrazia Caterina Balivo e Vieni da me Asia Argento per la sua intervista di oggi, per il messaggio di suo padre, un regalo che l’ha emozionata molto (foto). Non piange Asia e confida: “Non sono abituata a essere trattata bene”. Su questa frase la conduttrice la ferma, le consiglia di mettere le distanze tra lei e chi di lei parla male, che è stata una bambina prodigio e da lì in poi c’è da farle tanti complimenti per il suo lavoro. “Tesoro mio, ne hai passate di disavventure a sei sempre stata forte e in gamba. Veramente sei il mio tesoro, ti voglio tanto bene. Penso sempre che in tutti i casi ce la farai sempre perché ha carattere e forza di volontà. E sempre viva il lupo”. E’ commossa Asia Argento dopo avere ascoltato le parole del padre, non avrebbe mai immaginato un suo videomessaggio per lei: “Grazie per questo regalo che mi avete fatto, mi sono commossa, è molto bello”.

ASIA ARGENTO PARLA DEL COMPAGNO CHE SI E’ SUICIDATO

La morte di Anthony Bourdain l’ha segnata per sempre, era il suo compagno, non ha mai capito il perché si sia suicidato. Sa che aveva iniziato un percorso di analisi, le aveva confidato che aveva dei pensieri scuri come i suoi. La sera prima si erano sentiti e tutto sembrava normale. Sembra non soffrire Asia e invece è solo perché è abituata al dolore, per capirlo basta osservare come si è comportata Pechino Express quando si è rotta il ginocchio. Ha retto fino alla fine con un dolore atroce ma ha pianto solo per il dispiacere di lasciare tutto. Si era allenata per 5 mesi prima di partire.

A Vieni da me parla dei suoi bambini, li vede sempre piccoli. Ad Anna Lou ha fatto vedere per 5 ore di seguito la tv con tutte le notizie sul coronavirus, questo perché sabato sera era uscita, doveva farle capire che è importante restare a casa.

Un’intervista che ha abbracciato tanti momenti della sua vita e che di certo ha mostrato una parte di lei che molti ignoravano, compreso il suo umorismo quando parla della storia con Fabrizio Corona durata tre giorni.