Ballando con le stelle 2020 rinviato a data da destinarsi: la Rai avrebbe deciso

In questi giorni ci siamo chiesti più volte come sarebbe stato possibile vedere in onda un programma come Ballando con le stelle che basa tutto sulla coppia in gara. E coppia significa con due persone che stanno a pochi centimetri tra di loro. E a meno che non avessero tutti ballato in stile Suor Cristina, il contatto ci sarebbe stato, eccome. Ed effettivamente in Rai qualcuno se ne sarà reso conto, anche dopo le ultime vicende relative a un possibile caso di coronavirus per una truccatrice di Detto Fatto. Non si può rischiare. Ballando con le stelle, sarebbe stato quindi rinviato, almeno secondo quanto riferisce oggi DavideMaggio.it che per primo pubblica la notizia.

Milly Carlucci aveva annunciato poche ore fa che oggi sarebbe andata nei vari programmi Rai per parlare del cast e di questa edizione e per spiegare anche come sarebbe andata in onda questa stranissima stagione. Ma pochi minuti fa la notizia, dopo che già in mattinata erano circolate le voci ( poi confermate) della chiusura de La prova del cuoco e di Vieni da me.

BALLANDO CON LE STELLE RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

Ribadiamo sempre il concetto che stiamo esprimendo ormai da giorni: lo spettacolo può anche continuare, la leggerezza serve al pubblico ma in questo momento, la salute viene prima di tutto.

Pensare di mettere in quarantena ballerini e vip che magari non avrebbero potuto neppure vedere le loro famiglie, avere dei concorrenti in pista con delle mascherine, non solo non avrebbe regalato un grande spettacolo ma non avrebbe regalato nessuna leggerezza.

Non si può e non si deve rischiare è questo il messaggio che deve passare. Va bene l’intrattenimento: perchè non pensare magari a delle lezioni di Alberto Angela da casa sua, anche delle pillole; perchè non pensare a delle pillole con Fiorello…Ma Ballando con le stelle non era lo show che poteva servire a intrattenere, mettendo a rischio, decine e decine di persone.

La Rai a breve dovrebbe confermare quella che, a nostro modesto avviso, è una decisione più che saggia.

Al momento Ballando con le stelle sarebbe stato rinviato, potrebbe andare in onda a settembre, cosa che però, la conduttrice non gradirebbe. Potrebbe quindi essere trasmesso tra fine aprile e maggio? Vedremo.

