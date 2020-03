L’Eredità: in gara c’è Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti

In questo clima di grande tensione dato dalla diffusione del Coronavirus, a fornirci qualche sorriso è soprattutto la televisione: il moderno focolare nella casa degli italiani. Nella puntata del 12 marzo 2020 del quiz L’Eredità, fra i concorrenti è apparso un personaggio davvero inconsueto: fra gli sfidanti è apparso tale Bernardo Cherubini.

Flavio Insinna introduce al pubblico questo Bernando con fare molto divertito: “Allora tu sei Bernardo Cherubini. Sei di Cortona, provincia di Arezzo. Io a Cortona c’ho un amico che si chiama Cherubini di cognome, di nome Lorenzo. E tu sei il fratello di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti! Sei il fratello maggiore!“.

L’Eredità: in gara Bernardo, fratello di Jovanotti

Flavio Insinna continua a raccontare la bio di Bernardo Cherubini: “Allora, è fidanzato con Tiziana. Molti mesi li passa all’estero. Fa il wedding planner e il tour operator. Ma so che c’è una sfida in famiglia…”.

Il concorrente ha accettato di buon grado di rispondere al dubbio lanciato dal conduttore: “Sì, è vero. C’è una sfida in famiglia perché Lorenzo è un campione assoluto de L’Eredità… ma in casa! Poi deve venire qua a dimostrarlo, secondo me. Lui non ha avuto il coraggio e allora ha mandato me. Noi a casa ci sfidiamo ma io perdo sempre. Magari stasera esco subito però vorrei vincere. Ma sono un fan di De Coubertin: l’importante è partecipare”.

Nonostante non nutrisse particolari aspettative, Bernardo Cherubini non s l’è cavata poi così male: l’uomo ha superato brillantemente le prime manche arrivando al Triello. Purtroppo in questa manche ha dovuto cedere il posto agli altri due concorrenti; ma poco male: così facendo Bernardo si è conquistato di diritto nella prossima puntata del 13 marzo uno dei tre posti “prenotati” per i migliori concorrenti del precedente episodio.

Bernardo Cherubini riuscirà a finire al tavolo della Ghigliottina prima di essere eliminato in una delle manche preliminari?

L’Eredità: Jovanotti non si è accorto del fratello in tv?

In attesa di rivedere in gara Bernardo, il fratello cantante non sembra essersi accorto di quanto accaduto su Rai Uno: sui social di Jovanotti, infatti, non sembra esserci alcun post legato all’accaduto. Come mai?