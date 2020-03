Antonella Clerici a Italia sì mostra la sua domenica nel bosco con pizza e famiglia (FOTO)

Una domenica diversa davvero per tutti. Gli italiani stanno a casa, devono restare a casa. E per fare compagnia al pubblico sintonizzato su Rai 1, una puntata speciale di Italia sì con Marco Liorni collegato un po’ in tutte le case dei volti più amati della rete. Tra i primi collegamenti quello con Mara Venier che oggi ha rinunciato a Domenica IN in diretta. E poi anche Antonella Clerici che ha mostrato la sua bellissima casa nel bosco. “Io sono fortunata perchè vivo qui. Posso fare delle passeggiate nel bosco, stare con i miei cani. Ma non avrei mai immaginato una cosa simile” ha detto la Clerici mostrando il sole splendente nella sua casa in Piemonte.

ANTONELLA CLERICI A ITALIA SI: LA DOMENICA NELLA CASA NEL BOSCO

La conduttrice Rai, mostra al pubblico di Italia sì la sua casa nel bosco e spiega che cerca di far sembrare normale questa domenica ai suoi cari. “Io sono qui nella casa nel bosco, ho i miei cani, i miei cari, ci sono due figli di Vittorio, c’è Maelle, e adesso prepariamo la pizza in giardino” ha raccontato la Clerici mostrando anche il lavoro fatto dai suoi cari!

“Per fortuna c’è la tecnologia, io non sono molto tecnologica ma mi rendo conto di quanto sia importante in questi giorni comunicare tutti insieme. Mai come in questo momento ho apprezzato la tecnologia in tutte le sue espressioni. Avevo detto che mi sarebbe piaciuto un ritorno alla gentilezza; credo che tutto questo ci farà essere meno arroganti, ci penseremo un po’ di più” ha detto la Clerici.

Vi mostriamo qualche scatto da questa puntata speciale di Italia sì

Grazie a chi oggi ci tiene compagnia in questi giorni complicati! Non è semplice per nessuno, per chi deve lavorare, per chi prova a farci sorridere e per chi vorrebbe uscire ma non può farlo. Bisogna resistere e dobbiamo farlo tutto insieme.