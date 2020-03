Barbara d’Urso organizza 3 flash mob per la diretta di Live-Non è la d’Urso: le città scelte

In questi giorni di reclusione forzata, gli italian hanno dimostrato di avere una grande fantasia e lo hanno fatto in tutti i modi. Dagli striscioni da appendere ai balconi con gli arcobaleni e le scritte “andrà tutto bene” passando per gli applausi tutti insieme affacciati alla finestra. Si balla e si canta da Nord a Sud Italia, per ritrovare, per qualche istante, l’armonia dello stare insieme, anche se la distanza è quella tra un balcone e l’altro! Due giorni di grande musica dai balconi con i flashmob che in tutta Italia hanno portato tutti noi, dalla quarantena forzata, alle note urlate per le strade.

Questa sera andrà in onda una puntata puntata di Live-Non è la d’Urso e Barbara ha spiegato sui suoi social, che durante la serata, saranno tre i flashmob mostrati in diretta su Canale5.

Tre le città chiamate a mettersi in gioco e tre i brani scelti per cantare tutti insieme ( oltre a quelli che si faranno anche oggi alle 12, con l’applauso ai medici di tutta Italia che lavorano per noi e alle 18 con le canzoni scelte per le varie città).

LIVE NON E’ LA D’URSO: TRA FLASHMOB ORGANIZZATI DA CARMELITA

Per chi volesse partecipare, ecco che cosa e quando! Le tre città scelte sono Milano, per il nord Italia, Roma per il centro e Palermo per il sud.

22.30

MILANO

AZZURRO

23.00

ROMA

INNO NAZIONALE

23.30

PALERMO

VOLARE

Vi ricordiamo che questa sera su Canale 5 a partire dalle 21,20 andrà in onda una nuova puntata di Live-Non è la d’Urso. Mediaset infatti ha deciso di continuare a informare e lo fa con Barbara d’Urso nella prima serata della domenica. Dopo una prima parte dedicata alle ultime notizie sul coronavirus ci sarà anche una parte più leggera, dedicata all’intrattenimento.