Federica Panicucci assente da Mattino 5 che diventa speciale Coronavirus: la decisione di Mediaset

Arrivano delle nuove decisioni da parte di Mediaset per le prossime settimane. Un comunicato stampa lanciato questo pomeriggio informa il pubblico di quelle che saranno le decisioni. Dal 16 marzo 2020 ad esempio Mattino 5 cambia pelle: vedremo infatti il classico programma di Canale 5 ma senza la parte dedicata all’intrattenimento ( come del resto era successo anche in questi giorni). Per questo motivo Mediaset annuncia nel comunicato stampa che non ci sarà Federica Panicucci. Il programma passa quindi nelle mani di Francesco Vecchi che darà tutte le ultime notizie sul coronavirus.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COME CAMBIA MATTINO 5

La conduttrice ha voluto commentare con queste parole la decisione di Mediaset:

Ciao a tutti, spero di tornare presto a tenervi compagnia come ho sempre fatto al mattino. Vi abbraccio forte e continuate a scrivermi qui♥️

#andràtuttobene @mattino5tv #coronavirus #covid

Qui di lato potete leggere il comunicato stampa che ha lanciato Mediaset questo pomeriggio. Si legge: “Quanto a Mattino 5, il programma aumenterà il proprio contenuto informativo dedicandosi all’emergenza in atto ed esplicitando la nuova missione sin dal titolo -Mattino 5 Speciale Coronavirus- La versione abituale con la conduzione di Federica Panicucci riprenderà non appena le circostanze permetteranno.”

Mattino 5 da domani andrà quindi in onda dalle 8.45 alle 11. In questi giorni il programma di Canale 5 aveva registrato ascolti da record a dimostrazione di quanto il pubblico che resta a casa vuole informarsi e sapere qual è la situazione attuale del nostro paese. Purtroppo i numeri del contagio continuano a crescere e ci sarà da stringere i denti per qualche altra settimana.

Tornando alla scelta di lasciare da parte Federica Panicucci, ci risulta però abbastanza particolare in quanto la conduttrice stava dando in questi giorni il massimo impegno, come tutti i professionisti che ci mettono la faccia e la loro professionalità. Immaginiamo che ci siano delle motivazioni che Mediaset potrà magari esplicitare successivamente.

Rassicuriamo quindi tutti sulle condizioni di salute della Panicucci, magari qualcuno non vedendola potrebbe pensare che non stia bene. La conduttrice è in famiglia, con il suo compagno e i suoi figli e chi volesse seguirla potrà farlo sui social. Sta bene e come tutti gli italiani resterà in casa.