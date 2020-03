Al Bano a Storie Italiane: “Appena nasce la piccola voglio essere presente”

Eleonora Daniele con grande forza e professionalità prosegue la lunga conduzione di Storie Italiane, tanti gli ospiti in collegamento e oggi Al Bano da Cellino San Marco le ha rivolto un dolce messaggio. Un grazie da parte di tutti per tutto il lavoro che la conduttrice e i suoi collaboratori svolgono ogni giorno in diretta su Rai 1, per il programma che è diventato quasi esclusivamente di informazione. Il pancione di Eleonora Daniele è ben evidente, nessuno un mese fa pensava che ci saremmo trovati in questa terribile emergenza sanitaria. Doveva essere il momento più bello per lei con il termine della gravidanza proprio dopo il termine di Storie Italiane. “Appena nasce la piccola voglio essere presente, un po’ come è successo per il matrimonio. Dopo qualche giorno o qualche settimana ovviamente” è il messaggio di Al Bano alla conduttrice che come sempre regge benissimo l’emozione, si limita a sorridere e ringraziare ricordando che il cantante c’era anche nel giorno del suo sì, in chiesa a cantare per lei e suo marito.

AL BANO IN DIRETTA DA CELLINO SAN MARCO PER STORIE ITALIANE – IL SUO MESSAGGIO A TUTTI

“Ovviamente è anche un mio grande desiderio che tu mi stia accanto per il momento più bello per una donna”. Perché ciò avvenga e tutto torni per tutti alla normalità è necessario che ognuno faccia la sua parte e resti a casa. “Facciamo quello che bisogna fare per sconfiggere questo male malefico, invisibile. Dobbiamo unirci nella divisione. La strada ce l’hanno data e dobbiamo seguire alla lettera quello che serve per sconfiggere questo male. L’uomo vince sempre e anche questa volta vincerà”.

Poche immagini del festival di Sanremo 2020, Al Bano e Romina Power che cantano sul palco dell’Ariston i grandi vecchi successi. Non è passato molto tempo ma sembra un’eternità. “Un abbraccio a tutta la famiglia umana, ce la faremo” questo il messaggio di Carrisi ma restiamo divisi.