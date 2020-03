Francesca Barra e Claudio Santamaria da casa per Storie Italiane, in lacrime tra le canzoni (Foto)

Francesca Barra e Claudio Santamaria sono tra i personaggi famosi che provano a regalare un po’ di spensieratezza a tutti ma a Storie Italiane arrivano indomabili le emozioni e le lacrime (foto). Eleonora Daniele conduce da sola Storie Italiane, con lei in studio non c’è nessuno ma in collegamento può contare sui tanti amici che dalle loro case hanno messaggi, sorrisi e canzoni per il pubblico di Rai 1. Anche Claudio Santamaria e Francesca Barra oggi hanno contribuito, collegati dalla loro casa con molta semplicità hanno continuato a sorridere mentre raccontavano cosa fanno durante il giorno e quanto sia complicato far capire ai bambini cosa stia accadendo, proteggerli e fare in modo che restino sereni. Claudio suona la tromba, ha ripreso lo strumento in questi giorni che l’Italia sui balconi di casa desidera abbracciarsi con la musica. All’inizio era timido ma poi Francesca l’ha convinto e da quel momento ogni sera sono tutti fuori ai balconi per salutarsi e cantare insieme, è un modo per farsi forza. La Barra e Santamaria sanno di avere il dovere di fare qualcosa per gli altri ma dentro vivono tutte le paure degli altri.

FRANCESCA BARRA IN LACRIME A STORIE ITALIANE

Per chi ha i propri cari lontano è anche più difficile, non potere vedere la famiglia, i genitori, i fratelli, rende ognuno più fragile. Francesca Barra dopo avere cantato con suo marito una delle canzoni di Rino Gaetano saluta la sua famiglia che vive in Basilicata. Poche parole e non regge l’emozione, le lacrime scendono sul viso mentre continua a sorridere. E’ la malinconia che viviamo tutti. “Io ho i genitori in Basilicata, lontani, che ci stanno guardando, mi mancano tantissimo, scusate… Noi ci facciamo tanta forza ma non sempre ci riusciamo. Vi volevo dire che non vedo l’ora di vedervi e abbracciarvi”.

Anche Eleonora Daniele si aggiunge al suo messaggio, anche lei ha i genitori a Padova: “Quelle lacrime le conosco bene”.

“Adesso bisogna farsi coraggio” interviene Claudio Santamaria asciugando le lacrime della dolce giornalista che alla fine desidera dire che non c’è bisogno di fare polemica se c’è chi sta meglio e può fare stare meglio gli altri dandosi appuntamento sui balconi per cantare.