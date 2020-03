Grazie a Pomeriggio 5 la sindaca Raggi al parco per mandare a casa le persone

C’è qualcosa che sfugge ancora a troppe persone, il concetto di restare a casa. Ci prova Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e in diretta poco dopo ci prova anche la sindaca Virginia Raggi. In tanti al parco, in troppi corrono e improvvisamente sono diventati grandi sportivi. Barbara D’Urso e i suoi inviati in varie città d’Italia portano il loro contributo, tentano di fare capire a tutti che bisogna restare a casa. A Roma l’inviata di Pomeriggio Cinque mostra le persone in un parco romano, gente che non vuole essere intervistata, c’è la privacy, il rispetto, ma è lo stesso rispetto che vorremmo noi che siamo chiusi in casa. Lo sconforto è immenso, in attesa che arrivino altre regole che impediscano del tutto di fare sport all’aperto e di passeggiare. Sorpresa in diretta, arriva Virginia Raggi al parco dove c’è la telecamera di Pomeriggio Cinque. Lei ovviamente si fa riprendere, è lì per fare il suo dovere, per dire a tutti di andare a casa, che ha ricevuto su Facebook una segnalazione ed è corsa subito al parco. Ringrazierà poi Barbara d’Urso per il suo lavoro, è per lei che è arrivata quella segnalazione, grazie al suo programma.

IN DIRETTA A POMERIGGIO CINQUE LA SINDACA VIRIGINIA RAGGI

La sindaca ha un messaggio per tutti, è orgogliosa di chi resta a casa, consapevole che tutti stiamo facendo un sacrificio ma c’è troppa gente in giro: “Non hanno capito e fanno le corsette e portano attrezzi da casa per fare sport come fossero maratoneti. Per anni abbiamo desiderato di staccare dal lavoro e stare sul divano ma adesso sembra che se non escono impazziscono. Non siamo in vacanza e non è Pasqua, capisco il bel tempo che possa invogliare ma si deve stare a casa”. Rimprovera tutti quelli che sono al parco in quel momento ma la gente non sembra apprezzare e continua a non ascoltare. La sindaca fa notare a una persona che sta toccando mani nude le barre di legno nel parco per fare gli esercizi che quelle le ha magari toccate qualcuno che può trasmettergli il coronavirus e a sua volta contagiare gli altri. Ci vuole così tanta intelligenza per capirlo?

Ai ragazzini dice di tornare a casa, che in questo periodo nessuna mamma di buon senso li priverà di stare sul cellulare. “Non metteteci tutti a rischio! Quando finirà tutto organizzeremo grandi festeggiamenti”.