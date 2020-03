Mediaset rafforza l’offerta informativa in prime time: Live raddoppia

Mediaset continua a cambiare il suo palinsesto ma soprattutto a informare con le dirette dal mattino al prime time. Per Canale 5 l’informazione passa da Mattino 5 speciale coronavirus con Francesco Vecchi in prima linea a Pomeriggio 5 con Barbara d’urso e la squadra di Video News al lavoro. Per la prima serata punto di riferimento sempre la d’Urso che con il suo live fa compagnia e informa gli italiani. Per Live-Non è la d’Urso, dopo gli ascolti sicuramente vincenti per Canale 5, della domenica sera, arriva anche una novità. Dalla prossima settimana infatti il programma di Carmelita raddoppia. Non ci sarà Domenica Live, messo per il momento in stand by ma in prima serata torna Live-Non è la d’Urso con un doppio appuntamento settimanale. Lo comunica Mediaset con un comunicato stampa ufficiale che rende chiara l’idea di continuare a fare informazione 7 giorni su 7. Per Canale 5 sarà Live il programma di riferimento mentre su Rete 4 si alterneranno i classici programmi della rete, in attesa di veder di nuovo in onda anche Nicola Porro che continua la sua battaglia contro il coronavirus. Il giornalista è guarito ma deve ancora stare in quarantena, probabilmente, se tornerà in forma, potrebbe riprendere il timone del suo Quarta Repubblica, tra una decina di giorni.

L’OFFERTA INFORMATIVA DI MEDIASET PER IL PRIME TIME

Nel comunicato Mediaset, la nuova offerta per la prima serata per garantire una informazione sempre aggiornata sull’emergenza coronavirus si amplia l’offerta giornalistica in prime time.

Domenica 22 marzo su Canale 5 Live-Non è la d’Urso; lunedì su Rete 4 speciale Stasera Italia con Barbara Palombelli; martedì si torna in diretta con Live; mercoledì l’informazione è su rete 4 con Fuori dal coro e Mario Giordano in prima linea; giovedì tocca a Paolo del debbio con Dritto e Rovescio; venerdì invece la squadra di Quarto Grado guidata da Nuzzi. Sabato sera informazione su Rete 4 con Stasera Italia Weeekend affidato a Veronica Gentili.