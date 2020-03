Valeria Marini mascherina stellare e guanti: a Live non vuole parlare delle litigate con l’Elia

Tra i collegamenti che Barbara d’Urso ha avuto nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri, nella seconda parte dai toni più leggeri, anche quello con Valeria Marini. La show girl, reduce dalla casa del Grande Fratello VIP 4 con mascherina al bacio stellare e guanti, è apparsa in tv in collegamento dalla sua casa. La Marini ha spiegato che è stato molto difficile una volta uscita dal gioco, rendersi conto di quello che stava accadendo in Italia e nel mondo. Nonostante le spiegazioni di Signorini e i video mostrati nelle ultime ore nella casa infatti, non si poteva mai immaginare qualcosa di simile. Valeria ha spiegato quindi, che una volta uscita dal gioco, comprendendo la gravità della situazione,l si è subito resa disponibile per attivare raccolte fondi, per mettersi in contatto con persone che potevano donare insieme a lei e collaborare nel suo piccolo, dando un contributo.

VALERIA MARINI A LIVE NON VUOLE PARLARE DI ANTONELLA ELIA

La D’Urso ha poi annunciato che c’era però anche un video da mandare, un video che la Marini aveva chiesto di mostrare. “Io non ho chiesto nulla, il video non l’ho fatto io è stato realizzato dal mio fanclub, io ho solo detto che, se parlavate del caso, era giusto mostrare tutte le cose che Antonella Elia ha fatto contro di me” ha detto la Marini in diretta a Live.

Dopo la messa in onda del video la conduttrice ha fatto notare che, quando uscirà la Elia dalla casa, se lo vorrà e lo chiederà, sarà mostrato anche un video con quello che Valeria ha detto sul suo conto. Ma la Marini non è interessata alla discussione e ribadisce che ha accettato il collegamento solo per parlare di cose serie. “In questo momento non mi pare il caso di parlare di queste cose” ha continuato Valeria anche dopo che Elenoire Casalegno, ospite in studio, ha preso la parola ricordando che anche lei tre anni fa in casa, non aveva di certo avuto un atteggiamento simpatico.

Non sono mancate le provocazioni tra uno scolapasta e un ricordo del passato ma la Marini non ha ceduto e non ha dato modo alla Casalegno di discutere con lei. Più che un confronto,quello che abbiamo visto infatti, era un monologo, che si poteva realmente evitare.