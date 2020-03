Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è da record: Italia 1 batte tutti

Sono dati di ascolti assolutamente da record quelli che Italia 1 incassa. E pazienza se per una volta a trionfare non è Canale 5 ( cosa comunque ormai sempre più rara). Si resta in casa, l’azienda vince. Qualcuno dice che la Saga di Harry Potter potrebbe traslocare su Canale 5 per riportare la rete ammiraglia gli ascolti di un tempo, ma è davvero giusto che questo accada, accadrà? Nell’attesa possiamo dirvi che la serata del 23 marzo 2020 vede il trionfo assoluto di Harry Potter che viene visto da oltre 4 milioni di spettatori nonostante su Rai 1 ci fosse in onda un film della saga di Camilleri, La concessione del telefono.

Per il film tv del ciclo “C’era una volta Vigata” gli ascolti, seppure alti, non sono stati al top. A vincere è una replica, stra replica, un film “vecchietto” che messo in onda al momento giusto, torna a convincere tutti. Del resto se Harry Potter è il maghetto più amato al mondo un motivo ci sarà! Harry Potter e il prigioniero di Azkaban viene visto da oltre 4 milioni di spettatori, record per Italia 1 e per Mediaset e primo posto in classifica.

ASCOLTI TV 23 MARZO 2020: IL TRIONFO DI HARRY POTTER

C’era una volta Vigata – La concessione del telefono 4.118.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 La Vita è una Cosa Meravigliosa 2.617.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile in replica ha interessato 1.162.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban 4.412.000 spettatori (16.3%). Su Rai3 la riproposizione di In Arte Mina 1.656.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 1.179.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Speciale TgLa7 – La trincea in corsia ha registrato 1.246.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 458.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 490.000 spettatori con l’1.6%.

E mentre Italia 1 trova la giusta quadra, puntando sul pubblico di giovani, prezioso anche a livello commerciale, Canale 5 sembra sbagliare una mossa dopo l’altra. E questa sera andrà in onda una edizione speciale del TG 5 che si prospetta essere disastrosa, ma ci torneremo domani, dati auditel alla mano.