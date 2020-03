Gloria Guida a casa da sola con Johnny Dorelli, fa tutto da sola

A La vita in diretta ospite in collegamento da casa sua oggi la bellissima Gloria Guida che racconta come tutti la sua quarantena. In casa con Johnny Dorelli che però non appare, confida che le donne in questo periodo si stanno prodigando tanto, di certo anche gli uomini, ma sente che il peso è tutto sulle sue spalle. “Sono io che esco ogni 8 o 9 giorni per fare la spesa. Mi occupo della casa, siamo soli noi due. Tutto il peso è su di me e presumo che anche per tutte le donne d’Italia sia così, tutte vivono in questo modo”. Gloria Guida si complimenta con Lorella Cuccarini per La vita in diretta, per la professionalità e la compagnia che riescono a fare al pubblico che li guarda ogni giorno da casa. Più di tutto le mancano sua figlia e la nipotina con cui ha un rapporto meraviglioso. Si ferma un attimo e non continua a parlare della famiglia che non può vedere come tutti, altrimenti si commuove. Siamo tutti nella stessa situazione. è questo a darci tanta forza.

GLORIA GUIDA E LA PIZZA QUASI FATTA IN CASA

Su social è molto attiva, consiglia di continuo di stare a casa e chiacchiera tanto con i follower, così anche lei è sempre in compagnia. “Mi piace mantenere piacevoli rapporti anche con le persone che non conosco” anche se certo sui social non mancano le persone negative ma lei non ci fa più caso.

La foto di una golosa pizza sul suo profilo e alla Cuccarini scappa la domanda sul come fa la pizza Gloria Guida. Non c’è la ricetta, la verità è che lei l’impasto l’ha comprato, consegnato a casa e poi ha solo condito e cotto la pizza. Immediatamente la Guida commenta che non ha avuto contatti, che l’impasto l’hanno messo in ascensore, lei l’ha preso con i guanti e ha disinfettato tutto, quindi ha preparato la pizza per lei e il marito, non bellissima ma buonissima.

