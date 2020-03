Che tempo che fa oggi 29 marzo 2020: tutti gli ospiti di Fabio Fazio stasera su Rai 2

Torna il consueto appuntamento con Che tempo che fa in onda alla domenica sera. Fabio Fazio resiste e insieme a lui tutte le persone, poche, che lavorano dagli studi Rai di Milano per permettere la messa in onda del programma. Rigorosamente in diretta, con collegamenti miracolosi e con il grande merito di informare, in questo periodo non è da tutti!

Vediamo quindi con le nostre anticipazioni, i nomi di tutti gli ospiti presenti nella puntata di Che tempo che fa in onda oggi 29 marzo 2020 su Rai 2.

CHE TEMPO CHE FA STASERA SU RAI 2: TUTTI GLI OSPITI

Ospiti della trasmissione come sempre le immancabili Littizzetto, Filippa Lagerbåck, e poi Gigi Marzullo, Mago Forest e Nino Frassica.

Insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza si parlerà di quella che è l’attuale situazione in Italia dopo l’emergenza coronavirus; anche con il virologo Roberto Burioni si farà il punto della situazione, non mancheranno la domande con gli interrogativi che gli italiani si pongono in queste ore; il sindaco di Brescia Emilio Del Bono; il fondatore e direttore esecutivo di Emergency Gino Strada; il vice direttore scientifico dell’ospedale San Raffaele e membro del Gruppo Farmaci Unità di crisi COVID Regione Lombardia Fabio Ciceri; il direttore del Dipartimento di Emergenza, urgenza e area critica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Luca Lorini.

Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi, Rino Pellino da Berlino, Marco Varvello da Londra e Giammarco Sicuro da Madrid. Ascolteremo quelle che sono le ultime notizie dal mondo con una situazione molto complicata, forse più di quella italiana in Spagna e con il focolaio New York pronto a esplodere.

E ancora: l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi; l’astronauta Luca Parmitano, primo italiano scelto come Comandante della Stazione Spaziale Internazionale; il pilota e campione paralimpico Alex Zanardi; la campionessa di nuoto Federica Pellegrini; Giuliano Sangiorgi dei Negramaro per una speciale esibizione live e il comico Giorgio Panariello.