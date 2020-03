Rossano Rubicondi bloccato a Zanzibar a causa del Coronavirus, interviene Ivana Trump

Rossano Rubicondi è bloccato a Zanzibar a causa dell’emergenza sanitaria del Covid 19. Ieri sera, nella puntata di Live – Non è la d’Urso, la conduttrice si è collegata proprio con Rubicondi che ha spiegato meglio la situazione. Tutti gli aeroporti sono chiusi. Rossano ha spiegato che si trova a Zanzibar insieme al suo socio in quanto hanno preso un Resort circa dieci giorni fa quando hanno chiuso Dubai. In collegamento telefonico con Barbara d’Urso arriva però anche Ivana Trump, l’ex moglie di Rossano Rubicondi, e con lei pure un po’ di ironia sulla situazione. “L’altro giorno le ho detto: Ivana devo andare via! Lei ha detto: No, stai lì!” ha raccontato Rubicondi a Live.

Live, Rossano Rubicondi non riesce a tornare in Italia: bloccato a Zanzibar con il socio

Ivana Trump ha fatto pure qualche complimento al suo ex marito Rossano Rubicondi guardandolo in collegamento con Live – Non è la d’Urso. Rubicondi ha raccontato ai telespettatori del programma di Canale 5 che lì a Zanzibar ci sono solamente due casi di Coronavirus. Vedendo Rossano e il suo socio abbracciati, Vladimir Luxuria, nello studio di Live, ha chiesto a Rubicondi se a Zanzibar ci sono delle norme comportamentali differenti rispetto a quelle italiane, visto che qui in Italia bisogna evitare contatti fisici. Rossano Rubicondi ha assicurato che anche lì ci sono delle norme ma in albergo sono soltanto in quattro e tutti i giorni vengono controllati.

Live – Non è la d’Urso, Rossano Rubicondi riuscirà a tornare in Italia da Zanzibar?

Rubicondi ha rassicurato i telespettatori affermando che il suo socio è sano e anche lui pensa di star bene. “Beati voi che potete abbracciarvi” ha commentato allora la conduttrice Barbara d’Urso. Non è ancora chiaro sapere, quindi, per quanto tempo ancora Rossano Rubicondi resterà bloccato a Zanzibar a causa della chiusura degli aeroporti per il Coronavirus. Per il momento l’ex marito di Ivana Trump resta bloccato nel Resort insieme al socio e amico.