La prova del cuoco chiude i battenti: la Rai pensa alla cancellazione

E’ Dagospia a lanciare oggi una indiscrezione che potrebbe smuovere le acque per quello che riguarda il prossimo palinsesto televisivo di Rai 1. Per il day time della stagione 2020/2021 pare che la Rai abbia deciso di dare una svolta: cancellare La prova del cuoco. La notizia potrebbe destare scalpore ma in realtà, visti quelli che sono gli ascolti portati a casa dalle ultime edizioni condotte da Elisa Isoardi, non ci si meraviglia molto di questa decisione. Del resto, da ormai settimane, il programma di Rai 1 non va in onda e le repliche di Linea Verde, incassano ascolti più alti del programma condotto da Elisa Isoardi, al momento. E nelle settimane in cui Eleonora Daniele è andata in onda con il suo Storie Italiane, si è anche giunti alla conclusione che forse, de La Prova del cuoco, almeno di ciò che restava del programma di Antonella Clerici, se ne può davvero fare a meno.

Serve freschezza, magari un format più breve, con ricette in pillole, con consigli per chi sta a casa e vuole mettersi davvero le mani in pasta. Serve un volto amico, serve qualcuno che sia empatico con il pubblico del mezzogiorno…

Ma vediamo l’indiscrezione di Dagospia.

LA RAI CANCELLA LA PROVA DEL CUOCO? DECISIONE QUASI CERTA

E’ il giornalista Giuseppe Candela a lanciare la bomba:

A LUME DI CANDELA FLASH! – “LA PROVA DEL CUOCO” VERSO LA CANCELLAZIONE? A VIALE MAZZINI GIRA VOCE CHE LA STORICA TRASMISSIONE DOPO VENT’ANNI NON DOVREBBE PIU’ ANDARE IN ONDA SU RAI1: AL MOMENTO NON FIGURA NEI PALINSESTI PROVVISORI DELLA PROSSIMA STAGIONE – ELISA ISOARDI VERREBBE RICOLLOCATA IN UNA FASCIA DIVERSA, PER “OGGI” ANTONELLA CLERICI POTREBBE CONDURRE UN COOKING SHOW SU RAI1 CON ANNA MORONI E LORENZO BIAGIARELLI. ANDRA’ IN ONDA AL POSTO DE “LA PROVA DEL CUOCO”?

Ecco difficile al momento comprendere cosa succederà il prossimo anno ma le cose certe sono diverse. Anna Moroni su Rete 4 aveva conquistato una bella fetta di pubblico che però ha poi perso strada facendo, e potrebbe non essere soddisfatta di Ricette all’Italiana. Antonella Clerici tornerà a essere protagonista della prossima stagione televisiva in prime time e non solo. Lorenzo Biagiarelli è destinato, dopo l’ottimo lavoro su Real Time, a diventare un volto televisivo e non è forse un caso se nell’ultimo periodo la sua frequentazione ( lavorativa) con la Clerici, si è fatta più fitta. Forse perchè stanno già realmente lavorando a un programma insieme?

La Rai che deve svecchiarsi potrebbe pensare a format freschi come quelli in onda su Real Time in stile Cortesie per gli ospiti, ad esempio, che tanto piacciono a target differenti di pubblico. Vedremo! Per il momento solo rumors, ma all’ufficializzazione dei palinsesti della prossima stagione manca sempre meno!

E nel frattempo dal day time di Rai 1, come facevamo notare ieri, Elisa Isoardi è praticamente scomparsa. Non l’abbiamo vista da casa a La vita in diretta, a Domenica In, a Storie Italiane, a Italia sì…Come mai?

La prova del cuoco chiude i battenti: la Rai pensa alla cancellazione ultima modifica: da