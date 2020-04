Elisa Isoardi la grande assente dai programmi dal day time di Rai 1: nessun collegamento da casa per lei

Che fine ha fatto Elisa Isoardi? In questi giorni abbiamo visto programmi andare in onda regolarmente, altri essere sospesi, altri sperimentare. C’è stato lo stop di Vieni da me, quello de La prova del cuoco. C’è stata la sospensione momentanea di Domenica In, poi tornato in onda. Stessa cosa per Porta a Porta e così via. Ma una cosa è successa: tutti i volti di Rai 1 si sono dati una mano. Come? Con le interviste in streaming e ospitate dalle loro case. E così abbiamo visto da Marco Liorni a Italia sì Antonella Clerici, Fiorello, Carlo Conti, Amadeus, Flavio Insinna, Milly Carlucci, Caterina Balivo ( giusto per fare alcuni nomi). Anche a Storie Italiane stessa sfilza di nomi e vale lo stesso discorso per La vita in diretta che ha avuto poi anche possibilità di altre ospitate, come quella di Stefano de Martino ad esempio, quella di Luca Argentero e potremmo continuare.

ELISA ISOARDI MOMENTANEAMENTE ASSENTE DA RAI 1

Ed Elisa Isoardi? Non l’abbiamo vista praticamente da nessuna parte. Non è stata tra gli ospiti di Marco Liorni, non si è collegata con la sua “vicina di day time” Eleonora Daniele; non è stata intervistata in streaming da Mara Venier a Domenica IN. Non l’abbiamo vista in nessun collegamento fatto da La vita in diretta.

Ovviamente le ore macinate in questi giorni sono tante, e forse potrebbe esserci sfuggito qualcosa. E qui non si vuole fare nessuna polemica anche perchè di ore da coprire ce ne saranno ancora molte ed Elisa Isoardi potrebbe far presto capolino in uno dei programmi citati in precedenza.

Ma resta un piccolo punto interrogativo: perchè non è stata presente nei primi giorni, quando tutti i volti Rai si sono ritrovati insieme, anche per aiutarsi a vicenda, non sapendo bene come gestire la situazione? Una sua scelta persona?

La conduttrice non è scomparsa dai radar, anzi. Ogni giorni tiene compagnia ai suoi followers con ricette e consigli, e anche lei ha provato a fare delle dirette. Ha preferito farsi da parte per riposarsi e staccare la presa?

