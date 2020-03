Stefano De Martino da casa sua a La vita in diretta racconta le sue giornate in quarantena (Foto)

Dalla cucina ai compiti di Santiago, oggi Stefano De Martino in collegamento con La vita in diretta ha raccontato un po’ della sua quarantena (foto). Nella casa di Milano in cui vive con Belen Rodriguez le giornate del ballerino e conduttore sono scandite dalla routine, un po’ come accade in tante case in questo periodo. E’ importante mantenere delle abitudini e Stefano De Martino racconta che ogni tanto si dedica alla cucina, un bel piatto di pasta al pomodoro è sempre la scelta migliore. Abbiamo visto anche Belen mostrare come lei fa il sugo e non ci sembra sia bravissima in cucina. L’argomento scuola è per tutti i genitori con figli ancora piccoli un bel problema, se ne occupa la mamma. Poche volte Stefano aiuta Santiago con i compiti, meglio affidarlo a Belen e soprattutto per non farlo distrarre con i suoi giochi si sposta nell’appartamento dei nonni. De Martino svela infatti che in quel momento la Rodriguez è dai genitori con il figlio, vivono nello stesso stabile, in pratica è nell’appartamento accanto.

STEFANO DE MARTINO CONTINUA A STUDIARE IN QUARANTENA

Di progressi ne ha fatti tanti negli anni, ha continuato a studiare e continua a farlo anche adesso che è a casa. Raiplay propone tantissimi programmi del passato e il bel napoletano ne approfitta per rubare un po’ dai talenti che hanno fatto la storia in tv. Ricorda la coppia Loretta Goggi e Alighiero Noschese, puro spettacolo. Ricorda Lorella Cuccarini che ballava in coppia con Raffaele Paganini. Dal passato ha scoperto cose molto moderne, adora la tv degli anni ’70 e ’80, la trova avanguardista.

Non perde un allenamento, Stefano De Martino continua anche ad allenarsi tutti i giorni per 40 minuti, lo fa perché lui è prima di tutto un ballerino ma anche perché in questo modo conserva la routine di sempre. Purtroppo Belen ogni giorno dopo pranzo si occupa dei compiti del figlio, magari un altro giorno ci sarà solo lei in collegamento con La vita in diretta.