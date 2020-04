Uomini e Donne tornerà dopo Pasqua? Il pomeriggio di Canale 5 ha bisogno di Maria de Filippi

Che cosa succederà la prossima settimana quando nel pomeriggio di Canale 5 non ci saranno più il day time del Grande Fratello VIP 4, non ci sarà neppure il day time di Amici 19 e le puntate de Il segreto devono essere tutelate perchè la soap ha “gli episodi contati”? Non sarebbe forse il momento di far tornare in onda Uomini e Donne? Ce lo chiediamo davvero con grande interesse e curiosità anche perchè dopo un mese, e con almeno una decina di puntate pronte per la messa in onda, sarebbe anche giusto vederle…

Ed è forse necessario anche dal punto degli ascolti: il pomeriggio di Canale 5 rischierebbe di cadere a picco. E anche il traino per Pomeriggio 5 che ancora resiste, potrebbe essere determinante.

UOMINI E DONNE: POTREBBE TORNARE DOPO PASQUA?

Uomini e Donne potrebbe tornare dopo Pasqua? Per il momento nessun comunicato ufficiale da parte di Canale 5 e di Mediaset. Quello che possiamo immaginare è che a oltre un mese e mezzo di distanza, i ragazzi del trono classico potrebbero non avere più interesse nell’andare in tv a cercare la donna della loro vita, o forse hanno anche deciso di sentirsi con una corteggiatrice/corteggiatore in questo lungo periodo, mettendo quindi di fatto fine al trono.

Il trono classico potrebbe avere le ore contate? Forse si ma intanto anche le puntate non ancora andate in onda, sarebbero meglio di niente…

Maria ha finito Amici, ha finito le registrazioni di C’è posta per te, non può neppure lavorare su Temptation Island ( che probabilmente non andrà neppure in onda) e allora perchè non darci qualche gioia magari con il trono over? Mancano ancora delle puntate da vedere che certo, ormai potrebbero anche non avere senso. Ma si potrebbe fare molto altro. Ad esempio il trono over in quarantena! Immaginiamo che farebbe ascolti pazzeschi: tra video di Gemma Galgani nella sua casa solitaria a Torino e quelli di Ida e Riccardo che tra un beverone e l’altro, hanno dovuto per forza iniziare una convivenza che forse non avrebbero mai iniziato tra lavoro e impegni…Insomma di cose divertenti da vedere ce ne sarebbero davvero! Oltretutto chi vive a Roma potrebbe anche andare in studio ( parliamo di metà aprile).

E poi se proprio la nostra adorata Maria de Filippi non ci può regalare delle puntate inedite, ma ci dia il “meglio di” con storie da Uomini e Donne, quelle che ci hanno fatto più sognare…Magari un bel De Lellis-Damante, in questi giorni sarebbe perfetto, anche per far capire a chi segue i Damellis in questo momento, da dove tutto ebbe inizio…Insomma dateci qualcosa perchè ne abbiamo davvero bisogno!

