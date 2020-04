La Pasqua di Rai YOYO: tutti i cartoni da vedere in casa

Si continua a restare a casa e si continua a passare il tempo con i nostri bambini. Tra lavoretti domestici, passeggiate in giardino per chi ha la possibilità di farlo, pasticci in cucina con mamma e papà, letture e disegni, c’è anche voglia di vedere i tanto amati cartoni animati. E la Rai, in questo periodo di quarantena forzata, ha cercato di modellare la programmazione in modo da offrire, su Rai YoYo ma non solo, la migliore offerta per le famiglie.

E anche a Pasqua Rai YoYo decide di augurare una buona festa alle famiglie con una programmazione speciale per i più piccoli che potranno passare qualche ora davanti alla tv.

LA PROGRAMMAZIONE DI RAI YOYO: COSA VEDERE IL 10 APRILE 2020

Già venerdì 10 aprile alle 18 (con replica sabato 11 alle 14.10) puntata speciale del magazine #Explorers realizzata in questi giorni di quarantena da alcuni dei ragazzi protagonisti delle puntate finora andate in onda e con contributi inediti. Il giovane percussionista Tommy Miglietta darà la linea ai suoi coetanei sparsi per l’Italia per sapere cosa stanno facendo in questo periodo in cui in molti sono costretti a stare in casa per via dell’emergenza nazionale. Sempre venerdì 10 aprile, alle 20.30 gran finale della seconda stagione di “Jams”, questa volta incentrata sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

LA PROGRAMMAZIONE DI RAI YOYO: ECCO COSA VEDREMO L’11 APRILE 2020

Sabato 11 aprile, alle 7.35 (per poi proseguire da lunedì anche alle 12.55 e 18.20), arriva la nuovissima “Rabbids Invasion”, serie animata tratta dal famoso videogioco “Rabbids Go Home”, che vede protagoniste adrenaliniche buffe creature. Alle 10.25 continua in prima visione la serie “Le avventure di Tom Sawyer”, tratta dal noto romanzo per ragazzi di Mark Twain.

Sabato 11 aprile, alle 20.25 andrà in onda “Storia di una scoperta inaspettata”, mentre domenica 12 aprile, alle 16.25 sarà proposto “Racconto di primavera”.

La festa prosegue anche su Rai Gulp con titoli pensati per i ragazzi più grandi.

LA PROGRAMMAZIONE DI RAI YOYO: ECCO COSA VEDREMO DOMENICA DI PASQUA

Che cosa vedere domenica di Pasqua? Per il 12 aprile, che è giornata di festa, sin dalle prime ore del mattino con gli episodi pasquali che vedono protagonisti i personaggi e le serie più amate del canale, e un’anteprima tv assoluta: i nuovi episodi di “Ricky Zoom”, alle 9.35 e alle 18.25. In questa nuovissima storia dal titolo “Blip super capitano”, Ricky e i suoi Moto Amici aiutano Blip a diventare un bravo leader nella caccia all’uovo di Pasqua. Lungo il tragitto, capiscono che un bravo leader non deve mollare mai.

E ancora, nel corso della giornata di Pasqua, spazio agli episodi a tema di “Bing”, “Masha e Orso”, “Peppa Pig”, “PJ Masks”, “Il piccolo regno di Ben & Holly”, “44 Gatti”, “Molang” e “Il giorno in cui Henry incontrò…”.

Spazio anche agli speciali dei “Racconti di Peter Coniglio” la serie animata tratta dai racconti di Beatrix Potter.

Non dimenticate tra l’altro che su RaiPlay potrete vedere anche Topo Gigio. I primi 13 episodi della nuovissima serie animata di Rai Ragazzi, che vedremo il prossimo autunno su Rai Yoyo, possono essere visti da tutti in anteprima su RaiPlay e sulla app dedicata ai più piccini RaiPlayYoyo.

FILM PER ADULTI E PICCINI SU RAI YOYO

In questo fine settimana di Pasqua non mancano alcuni film per tutta la famiglia. Sabato 11 aprile, alle 20.30 andrà in onda il live action “Wendy 2 – Amiche per sempre”, nuovo capitolo dedicato alla giovane protagonista amante dei cavalli. Domenica 12 aprile, alle 14.10 e 20.30 doppio appuntamento con “Angry Birds – Il film”, pellicola ispirata all’omonimo videogioco, che vede protagonista Red, uno scontroso uccello rosso con evidenti problemi nella gestione della rabbia; Chuck, un pennuto giallo che eccelle nella velocità e Bomb, volatile dal pelo corvino che esplode nei momenti meno opportuni.