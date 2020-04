Papa Francesco commuove con la telefonata in diretta a Lorena Bianchetti

Mentre tutti attendiamo di pregare con Papa Francesco Sua Santità ci sorprende tutti e con la telefonata in diretta nel programma A Sua Immagine lascia anche Lorena Bianchetti con la stessa emozione che ha avvolto tutti. Il Santo Padre sente tutto il dolore del mondo sulle sue spalle, nel suo cuore, ci abbraccia tutti in quel “Vi voglio bene” detto a fine chiamata. Lo speciale di A Sua Immagine, nel Venerdì Santo che forse mai come prima tutto il popolo di Dio sta vivendo, si ritrova con un evento eccezionale che racconta il momento in corso. Papa Francesco usa le parole più semplici, nel suo messaggio è vicino a tutti, parla di medici, infermieri,e di chi ha dato la vita per amore curando gli ammalati come dei soldati morti al fronte. L’immagine di questo tempo è drammatica ma il Pontefice invita a guardare al cielo per sentire forte la speranza.

PAPA FRANCESCO: “VI VOGLIO DIRE CHE VI VOGLIO BENE, A TUTTI”

Non ha la risposta al quando e come tutto questo finirà ma desidera fare sapere a chi soffre che resta soprattutto accanto a loro. “… morti al fronte come soldati che hanno dato la vita per amore curando gli ammalati. Sono vicino al popolo di Dio, a chi è sofferente e soprattutto alle vittime di questa pandemia”. Parla di dolore nel mondo ma “guardando verso l’alto, guardando la speranza”

Come sarà questa Pasqua? Lorena Bianchetti vorrebbe chiedere al Santo Padre tante cose ma si ferma davanti a quello che è stato un gesto immenso. Papa Francesco commenta come sarà questa Pasqua: “E’ il compromesso dell’amore che ci fa fare questa strada dura ma Lui l’ha fatta prima e questo ci conforta e ci dà forza”

La conduttrice piena di emozione come tutti rivolge al Santo Padre l’affetto che tutti nutriamo per lui. “Anche io vi voglio dire che vi voglio bene, a tutti” conclude Papa Francesco con il suo grazie pieno di dolore.