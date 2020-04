La gaffe di Mara Venier a Domenica su Iginio Massari e l’imbarazzo di Renga

Tante emozioni oggi a Domenica In per Mara Venier e anche una gaffe che ha imbarazzato lei e Francesco Renga parlando di Iginio Massari. Immaginiamo che per la maggior parte di voi non ci sia bisogno di presentazioni: Iginio Massari è uno dei pasticceri più famosi al mondo, è di Brescia, la città in cui vive Renga. Nella recente ospitata del cantante a Domenica In aveva portato dei suoi dolci a Mara Venier, i dolci di Massari. Credendo di fare una cosa carina oggi in diretta la conduttrice ha chiesto a Francesco, in collegamento, di fare il nome del pasticcere per fargli un po’ di pubblicità perché i suoi dolcetti erano buonissimi. Ma il nome non ha suggerito nessun volto famoso alla Venier che in un primo momento ha chiesto “Mi ci porti da questo Gino quando vengo a Brescia?”. Inutile dirle il nome esatto: Igino, perché Mara non lo conosce davvero.

“ERANO I DOLCI DI IGINIO MASSARI” HA RISPOSTO SORRIDENDO FRANCESCO RENGA

Povero Renga, che pensava di avere fatto un gran regalo alla zia Mara ma lei non aveva capito niente. Una gaffe molto divertente, soprattutto quando dopo la pubblicità e dopo che gli autori le hanno spiegato tutto, ha rimproverato Renga: “Ma m’hanno detto che sto Iginio è famosissimo, è il numero 1 della pasticceria italiana, ha fatto pure Masterchef….ma me lo vuoi dì?”.

Anche Ernst Knam, in collegamento mentre preparava una treccia dolce, ha aggiunto il resto e sottolineando che Iginio Massari è uno dei grandi pasticceri, il primo, pronto a partecipare a una sua iniziativa benefica. Troppe emozioni per zia Mara che anche oggi ha reso meno triste la domenica di tutti.