Guillermo Mariotto festeggia il suo compleanno cucinando per chi ha bisogno: gli auguri da Storie Italiane

In questi giorni Eleonora Daniele nel suo Storie Italiane ha continuato a raccontarci di gesti molto importanti per chi affronta un momento di difficoltà. La solidarietà è sicuramente fondamentale e Guillermo Mariotto è in prima linea in questo. Lo abbiamo visto anche qualche giorno fa alle prese con la preparazione di alcuni piatti da distribuire poi a chi ne ha più bisogno e anche nella puntata di Storie Italiane in onda oggi 13 aprile 2020 lo abbiamo rivisto alle prese con nuove preparazioni. Grembiule e mascherina, il giudice di Ballando con le stelle, si dedica alla cucina per preparare piatti per chi ne ha più bisogno. Si cerca di fare il possibile con le donazioni ma come ribadisce “riempire i piatti per tutti non è semplice”. Ci vuole un gran cuore e sicuramente Guillermo ce l’ha!

Ma oggi è un giorno speciale come ricorda anche la conduttrice e come ricorda anche Mariotto che prima di congedarsi accenna al fatto che oggi è anche il suo compleanno. Lo anticipa però la conduttrice che gli fa gli auguri da parte del pubblico di Storie Italiane e da parte di tutti gli italiani che di certo apprezzeranno questo suo gesto!

COMPLEANNO SPECIALE PER GUILLERMO MARIOTTO: PAROLA D’ORDINE DONARE

“Buon compleanno amore” da parte di Elenora Daniele mentre Mariotto sottolinea che quest’anno, lui come molti altri, non festeggia il compleanno come avrebbe voluto per via del COVID19 ma si rifarà il prossimo anno sicuramente! “Mi risparmio un anno” ha scherzato Mariotto mentre la conduttrice ironizzava sul fatto che ne avesse compiuti da poco 21!

I nostri migliori auguri per Mariotto per questo suo compleanno che sicuramente ricorderà come tutte le persone che stanno festeggiando il compleanno in quarantena! Sarà qualcosa di certamente storico!