Con la nuova stagione de Il segreto rischio flop anche per Pomeriggio 5?

Il pomeriggio di Canale 5 ha bisogno di rinforzi. Una settimana prima di vedere in onda le nuove puntate di Uomini e Donne si può considerare quella della resistenza. Resistere senza affondare, come è successo nel pomeriggio di Pasquetta quando Rai 1 ha registrato ascolti superiori a quelli di Canae 5.

E c’è anche un altro grande punto interrogativo che pesa come un macigno: Il segreto. Pomeriggio 5 ha perso il traino del day time di Amici, del GF VIP, di Uomini e Donne ma presto potrebbe perdere anche quello de Il segreto. Le nuove puntate, che hanno visto l’addio praticamente di quasi tutti i personaggi storici della soap non sono piaciute in Spagna. E forse piaceranno ancora meno in Italia. Il calo pericoloso degli ascolti della soap di Canale 5 avrà ripercussioni anche su Pomeriggio 5?

GLI ASCOLTI DI RAI 1 NEL POMERIGGIO DI PASQUETTA 13 APRILE 2020

Iniziamo con i numeri di Rai 1 nel giorno di Pasquetta. Diario di Casa 2.206.000 spettatori (10.8% di share); Techetechetè al posto de La vita in diretta fa 1.858.000 spettatori (10%); Il Paradiso delle Signore 2.410.000 spettatori (14.1%). La Vita in Diretta 2.432.000 spettatori con il 13.2% (presentazione 1.836.000 – 10.9%).

GLI ASCOLTI DI CANALE 5 NEL POMERIGGIO DI PASQUETTA 13 APRILE 2020

Passiamo invece ai numeri di Mediaset.

Su Canale5 Beautiful 2.776.000 spettatori (13.2%), Una Vita 2.462.000 spettatori con il 12.4% di share mentre Inga Lindstrom – Incanto d’Amore 10.5% con 1.876.000 spettatori. Il Segreto 12.9% con 2.156.000 spettatori. Facciamo notare che ieri, metà episodio ci portava ancora alla scoperta delle vicende degli storici protagonisti della soap spagnola mentre solo nella seconda parte, con il salto temporale, ci siamo spostati al 1930 conoscendo le nuove famiglie che diventeranno protagoniste della soap.

Pomeriggio Cinque si porta all’11.1% con 1.940.000 spettatori nella prima parte, all’11% con 2.141.000 spettatori nella seconda ( non disponibili al momento i dati della terza di breve durata).

Solo nei prossimi giorni capiremo se la soap continuerà a piacere al pubblico oppure se, come è successo già in Spagna, la soap perderà ancora ascolti. Vi ricordiamo che in ogni caso mancano pochi episodi perchè El secreto de Puente Viejo ha chiuso i battenti proprio a causa degli ascolti molto bassi.

Ora la domanda sorge spontanea: il calo degli ascolti de Il segreto avrà ripercussioni anche per Pomeriggio 5? Già ieri il programma di Barbara d’urso è tornato a perdere la sfida con Rai 1. Cosa succederà se il traino della soap spagnola non ci sarà più? Non è un caso che Mediaset abbia deciso di mandare in onda Uomini e Donne, seppur in “formato” diverso dal solito. Serve linfa vitale per il pomeriggio di Canale 5 e solo Maria de Filippi può fare il miracolo. Vedremo che cosa succederà…