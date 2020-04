Il Paradiso delle signore episodi terminati: repliche o Vieni da me torna in onda e si allunga?

Nelle ultime ore circolano diverse voci, via social ma anche sui siti di televisione più accreditati. E le voci parlano di una Rai pronta a iniziare la fase 2 nel mese di maggio, se così possiamo dire, grazie anche a una task force, come i nostri colleghi di Tvblog riferiscono, pronta a capire quale sia la decisione migliore da prendere.

Non sappiamo ancora cosa succederà nelle prossime settimane ma sappiamo che di episodi de Il Paradiso delle signore, ne sono rimasti ben pochi. Precisamente quelli che bastano per coprire questa e la prossima settimana. E poi che cosa succederà si andrà in onda con le repliche come successo in altri periodi? Difficile a dirsi soprattutto per un motivo. Le riprese di soap, fiction, serie tv e film non possono essere immaginate in fase 2. E non solo perchè sarebbero degli assembramenti assolutamente evitabili, almeno in questa prima fase di lotta contro il coronavirus, ma perchè bisognerebbe ripensare a tutto. Nessun abbraccio, nessun contatto, non più di due persone nella stessa stanza. Ci sarebbe da impazzire. Meglio fermarsi probabilmente, in attesa di scoprire magari tra luglio e agosto, cosa sarà meglio fare.

Quindi il dato certo è che Il paradiso delle signore, capace di incassare record di ascolti in questo periodo, andrà in onda con gli episodi inediti fino al 24 aprile. Poi saranno terminati.

VIENI DA ME PRONTO A TORNARE IN ONDA IN DIRETTA CON CATERINA BALIVO?

Pare che Vieni da me sia in procinto di tornare in onda, come anche altri programmi della Rai che sono stati sospesi i primi di marzo. Ci viene in mente quindi che Caterina Balivo potrebbe andare in onda dalle 14 alle 16,00 magari senza interruzioni per poi dare la linea a Vita in diretta che potrebbe partire in anticipo. O ancora la Balivo potrebbe andare in onda con Vieni da me anche nella fascia oraria della soap.

In realtà pare che la Rai stia pensando al ritorno di Vieni da me per metà maggio; questo però significherebbe lasciare il pomeriggio di Rai 1, che al momento fa ottimi ascolti, in balia di Canale 5 che tra l’altro, dal 20 aprile manderà in onda le nuove puntate di Uomini e Donne che di certo, riconquisteranno il pubblico che Mediaset ha perso strada facendo.

Pensare di dare a Lorella Cuccarini e Alberto Matano che hanno fatto un ottimo lavoro in tutto questo lungo periodo, anche un’altra fascia oraria, sarebbe davvero chiedere troppo. Ma la soluzione potrebbe essere altrettanto semplice. Tutto potrebbe restare come è ora con la sola differenza che al posto degli episodi inediti de Il Paradiso delle signore, si potrebbe andare in onda con le repliche. Funziona? Difficile a dirsi.