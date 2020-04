Ci sono anche Ida e Riccardo nella nuova formula di Uomini e Donne: per loro quarantena d’amore

Manca ormai pochissimo al debutto delle nuove puntate di Uomini e Donne. Da quello che abbiamo capito, le vecchie puntate registrate prima dell’emergenza coronavirus potrebbero non andare in onda, risultando forse ormai lontane nel tempo. Non è dato saperlo ma nelle anticipazioni per il 20 aprile 2020, c’è spazio solo per la nuova formula che vedrà Gemma Galgani e Giovanna Abbate protagoniste. Le due signore infatti avranno modo di conoscere dei nuovi corteggiatori in modo singolare: lo faranno attraverso delle chat, solo scrivendo senza vedere nessuno in volto. Non sanno se dall’altra parte ci sono persone che stanno approfittando della loro buona fede o persone realmente interessate.

Nella nuova formula ci sarà spazio anche per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, molto amati dal pubblico di Canale 5 e pronti a giungere in sostegno di Gemma. Saranno due consiglieri speciali per la dama torinese che potrà chiedere loro aiuto o consulenze. Non mancheranno chiaramente anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Non solo in collegamento! Abbiamo infatti visto da alcune anticipazioni che Tina raggiungerà Gemma, con tanto di mascherina, nella casona anche a farle visita per cercare di aprirle gli occhi!

IDA E RICCARDO INSIEME A UOMINI E DONNE E IN QUARANTENA

Per Ida e Riccardo, che saranno quindi protagonisti di questa nuova formula di Uomini e Donne, il difficile periodo che stiamo vivendo, ha accelerato anche le tempistiche per la loro convivenza. Ida ha chiuso il suo salone di bellezza e probabilmente anche Riccardo è in pausa dal lavoro. Ha quindi scelto di andare a vivere con Ida a Brescia e ormai da quasi un mese li vediamo insieme sui social anche se non si mostrano spesso!

Abbiamo visto Ida tagliare i capelli in questa quarantena d’amore al suo Riccardo, preparare pranzetti e cene e anche la torta del compleanno. Insomma una vera e propria prova generale che certamente farà capire a entrambi se è arrivato il momento di fare il passo giusto: il matrimonio nel nuovo anno?