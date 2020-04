Che tempo che fa: tutti gli ospiti di Fabio Fazio il 26 aprile 2020 su Rai 2

Una nuova puntata di Che tempo che fa andrà in onda il 26 aprile 2020 come sempre su Rai 2. Una serata piena di informazioni durante la quale si farà probabilmente il punto su quella che potrebbe essere la nuova fase per l’Italia, la famosa fase 2. E’ previsto tra l’altro, in questo fine settimana anche un intervento del presidente Conte che aveva annunciato qualche giorno fa con un messaggio sui social che entro domenica avrebbe comunicato le decisioni prese da Governo e Task force per la fase 2. Se dovesse avvenire, a commentare quanto deciso per la fase di ripartenza, nello studio di Rai 2 con Fabio Fazio ci saranno: il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico; e ancora la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova, il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora. Con i ministri quindi si farà il punto sulla possibile fase 2 dell’Italia tra dubbi e incertezze con la paura che il nostro paese possa subire, come successo anche altrove, una seconda ondata che sarebbe davvero drammatica.

CHE TEMPO CHE FA ANTICIPAZIONI: GLI OSPITI DEL 26 APRILE 2020

La carrellata di ospiti non finisce qui anche Renzo Piano sarà uno degli ospiti della prossima puntata di Che tempo che fa. L’architetto e senatore a vita, premio Pritzker nel 1998, sarà ospite del programma nel giorno in cui viene issata in quota l’ultima campata prevista dal progetto del nuovo Ponte di Genova. Dopo il tragico crollo del 14 agosto 2018, Renzo Piano ha ideato il progetto del nuovo Ponte di Genova e lo ha ceduto gratuitamente, immaginando il nuovo ponte come un nastro leggero illuminato da 43 vele di luce in memoria delle 43 vittime del crollo.

Il 28 giugno scorso è stato abbattuto il lato est del Ponte Morandi, dando definitivamente il via alla ricostruzione. Il 1° ottobre 2019 a 414 giorni dal crollo è nato il nuovo viadotto sul Polcevera ed è stato posato il primo impalcato tra le pile 5 e 6 a 50 metri d’altezza. Il 26 aprile 2020 viene issata in quota l’ultima campata.

E poi ovviamente si parlerà ancora di coronavirus, la scorsa settimana Fazio aveva promesso a Luciana Littizzetto che si sarebbe occupato anche della situazione in Piemonte e immaginiamo che lo farà.

Ospiti domani a Che tempo che fa il virologo Roberto Burioni; Domenico Arcuri, commissario straordinario di Governo per l’emergenza Coronavirus; l’economista Carlo Cottarelli; Riccardo Dalla Favera, direttore dell’Institute for Cancer Genetics della Columbia University di New York; Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene Generale e Applicata all’Università di Pisa e responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia; Mauro Salizzoni, vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte; il giornalista Sigfrido Ranucci; il sindacalista Aboubakar Soumahoro, da anni impegnato nella lotta per i diritti dei braccianti.

E ancora: il Premio Oscar Nicola Piovani con una speciale esibizione; il comico Enrico Brignano.

Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giammarco Sicuro da Madrid, Iman Sabbah da Parigi, Marco Varvello da Londra, Claudio Pagliara da New York, Enzo Nucci da Nairobi. In collegamento dal Brasile Emiliano Guanella.

Appuntamento quindi alle 21 con la nuova puntata di Che tempo che fa su Rai 2.