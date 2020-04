Domenica In ospiti 26 aprile 2020: Iginio Massari torna da Mara

Era iniziato malissimo il rapporto di amicizia tra Mara Venier e Iginio Massari! La conduttrice aveva infatti regalato una delle sue famose gaffe, dicendo ci non conoscere quello che è forse oggi uno dei più grandi maestri pasticceri in Italia! Ed è così che domenica scorsa a Domenica IN, il maestro è stato ospite e ha anche regalato una favolosa ricetta apprezzatissima dal pubblico di Rai 1 ( qui la ricetta della crostata). E visto che si è trovato benissimo da Mara Venier, lo rivedremo anche nella puntata di Domenica In del 26 aprile 2020, rigorosamente in collegamento!

Ma scopriamo nel dettaglio tutti i nomi degli ospiti che ci terranno compagnia insieme a Mara Venier questa domenica.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI: TUTTI GLI OSPITI DEL 26 APRILE 2020

Come detto in precedenza, tra gli ospiti di Domenica In del 26 aprile 2020, ci sarà il famoso pasticcere Iginio Massari, che farà scoprire ai telespettatori la sua personale e rinomata ricetta per preparare il tiramisù.

Poi Andrea Bocelli, che racconterà il proprio impegno per l’Ospedale di Camerino, oltre a presentare la “sua” serata “Andrea Bocelli: un giorno nuovo”, in onda martedì 28 aprile su Rai1.

Flavio Insinna si collegherà da Roma e potrebbe anche svelarci se e quando andranno in onda le nuove puntate de L’eredità, mentre Teo Teocoli e Massimo Boldi, da Milano, ripercorreranno i momenti più divertenti della loro carriera.

Quello con Morgan, diventato papà per la terza volta da pochi giorni, sarà un collegamento particolare. Il musicista, già ospite di Lorella Cuccarini a La vita in diretta, ha spiegato che la sua vita, dopo la nascita della terza figlia è profondamente cambiata.

Qualche giorno fa avevano fatto molto discutere alcune dichiarazioni rilasciate da Stefania Sandrelli che domani, a Domenica IN, spiegherà le sue ragioni.

Orietta Berti, da Montecchio nell’Emilia, e Jerry Calà, da Verona, racconteranno le loro giornate in lockdown, mentre l’attrice Anna Valle si collegherà da Vicenza per presentare le repliche della serie tv “La Compagnia del Cigno” che andrà in onda su Rai 2.

Per lo spazio informativo sul coronavirus, infine, interverrà il prof. Luca Richeldi, Presidente della Società Italiana di Pneumologia, in collegamento dal Policlinico ‘Gemelli’ di Roma.