Gemma Galgani incontrerà i suoi corteggiatori virtuali? Le anticipazioni di U&D arrivano da Maria

Sta facendo molto discutere la nuova versione di Uomini e Donne, assolutamente bocciata dal pubblico che ha preferito cambiare canale in questi giorni. Ma fa discutere anche la scelta di Gemma Galgani vista nella puntata in onda ieri 29 aprile 2020. La dama torinese infatti ha iniziato a chattare con un corteggiatore virtuale di 26 anni. La Galgani si è giustificata dicendo che secondo lei l’uomo che scrive al di là dello schermo del PC è molto più grande, se ne rende conto dalle cose che dice, e che per questo continua a essere interessata a lui. Tina Cipollari non ha affatto gradito le considerazioni di Gemma e non riesce a spiegarsi cosa, un ragazzo di 26 anni, possa vedere in una donna che potrebbe essere sua nonna…

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, come ci rivelano le anticipazioni date proprio da Maria de Filippi. Gemma avrà persino modo di incontrare le persone che ha conosciuto in chat in questi giorni. Sono vere? Hanno mentito? Hanno mandato foto false? Gemma a quanto pare lo scoprirà a breve e noi lo scopriremo insieme a lei.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: GEMMA INCONTRA I SUOI CORTEGGIATORI

Intervistata da Vanity Fair, Maria de Filippi ha dato delle anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà nelle prossime puntate del programma di Canale 5.

Vedrà finalmente con chi ha chattato: entrerà in una specie di imbuto che la porterà in studio, e lì incontrerà Occhiblu, CuorDiPoeta e Sirius, che dice di avere 26 anni anche se Gemma non ci crede. Sarà allora che capirà se dietro la chat c’è una sòla o la verità.

Quindi la prossima settimana, stando alle anticipazioni che ci arrivano direttamente da Maria de Filippi, Gemma avrà modo di scoprire chi sono davvero le persone con le quali ha deciso in questi giorni di chattare.

E anche noi insieme a lei scopriremo chi sono davvero queste persone. Ad esempio Occhi blu ha davvero mandato una sua foto oppure, come sostengono i fans della trasmissione, ha usato la foto degli occhi di un attore per conquistare Gemma?